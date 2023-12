Sagra dell’Olivo a Canino: un viaggio nel cuore dell’olio dop di Canino

Dal 8 al 10 dicembre, il Centro Storico di Canino si anima con la 63esima edizione della Sagra dell’Olivo, un evento intriso di tradizione che celebra l’olio novello e, in particolare, l’Olio Dop di Canino. Nato nel lontano 1939, l’appuntamento continua a far conoscere la pregiata varietà caninese dell’olio, portando avanti una storia che attraversa i decenni.

Gusti e tradizioni tra mercatini e spettacoli

Durante questa tre giorni ricca di sapori e tradizioni, i visitatori potranno immergersi nei cantinoni caratteristici, assaporando i piatti tipici maremmani a base di Olio Dop Canino. Oltre ai mercatini, il programma offre un ventaglio di eventi, tra show, sfilate, rievocazioni storiche, duelli, falconeria, musica, e animazione a cura delle Muse del Diavolo, culminando con l’imponente esibizione e sfilata Multiepocale dei cortei storici.

Appuntamenti speciali e delizie olearie

La Sagra si arricchisce di appuntamenti speciali, con mercati artigianali, mostre di rapaci, tornei di padel, e degustazioni di prelibatezze realizzate con l’olio caninese. Gli ultimi giorni sono densi di eventi, con spettacoli di artisti di strada, fuochi in Piazza Valentini, trampolieri, e performance circensi. L’occasione è anche propizia per immergersi nell’atmosfera medioevale con banchi a cura di Opificium Piazza Vittorio Emanuele. La degustazione di prodotti a base di olio Extravergine e Dop di Canino, offerta dall’Associazione “Tutti Giù Per Terra”, diventa un must da gustare in Piazza Vittorio Emanuele.

Un’esperienza straordinaria che unisce passato e presente, rendendo la Sagra dell’Olivo di Canino un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni locali.