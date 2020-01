Proseguono i saldi invernali a Londra: ecco tutto quanto c’è da sapere se siete in vacanza nella capitale britannica

Londra è ogni giorno dell’anno una meta perfetta per lo shopping, ma chiaramente il periodo dei saldi è un momento di straordinaria fibrillazione, soprattutto nelle vie più commerciali della capitale britannica.

La sessione invernale dei saldi inizia a Boxing Day, cioè il 26 dicembre, anche se già nei giorni subito prima di Natale è probabile che si trovi qualche offerta vantaggiosa. Inutile dire come, quel giorno, i negozi siano letteralmente invasi: chi vuole sperimentare l’esperienza si prepari, perciò, a file enormi e necessità di grande pazienza.

I saldi dureranno, poi, sino a metà/fine gennaio. Mete più gettonate, naturalmente, Oxford Street, Regent Street, New Bond Street o Carnaby Street, racchiuse in poche centinaia di metri. Da non dimenticare, poi, Harrods e Hamleys. Merita visita anche la zona di Long Acre, quella di Marble Arch e le botteghe nelle zone tra St. Christopher’s Place, South Molton Street o Berwick Street. Se volete l’esperienza da centro commerciale, i vari Westfield fanno, infine, al caso vostro.