Saline di Tarquinia, apertura straordinaria della Riserva per la Giornata Ramsar

Il Nucleo Tutela Biodiversità “Saline di Tarquinia” dell’Arma dei Carabinieri organizza un’apertura straordinaria della Riserva Naturale Statale in occasione della Giornata internazionale della Convenzione di Ramsar. La ricorrenza celebra il trattato firmato il 2 febbraio 1971 da 171 Paesi per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici, primo accordo internazionale dedicato alla conservazione e alla gestione degli ecosistemi naturali. Quest’anno ricorre inoltre il 50° anniversario del recepimento della Convenzione da parte dell’Italia.

Visite guidate tra natura e biodiversità

Nella cornice delle Saline di Tarquinia, un tempo destinate alla produzione del sale e oggi area di salvaguardia ambientale, saranno organizzate visite guidate lungo un percorso naturalistico appositamente predisposto. Accompagnati dai Carabinieri Forestali, i partecipanti potranno osservare l’avifauna acquatica migratrice e stanziale che trova in questo sito di interesse comunitario un habitat di particolare valore naturalistico.

Modalità di partecipazione e prenotazioni

L’apertura straordinaria è in programma per la mattina di sabato 7 febbraio, con ritrovo al Borgo delle Saline tra le ore 9.30 e le 10.30. La partenza del primo gruppo è prevista per le ore 10, mentre i successivi gruppi saranno formati sul posto in base all’ordine di arrivo e partiranno a intervalli regolari. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per aderire è obbligatoria la prenotazione, indicando nominativo, recapito telefonico e numero dei partecipanti, inviando una email all’indirizzo 043106.001@carabinieri.it.