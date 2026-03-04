Saline di Tarquinia, il Comune: “Progetto avviato da mesi, no a strumentalizzazioni politiche”

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“L’attenzione che si è riaccesa attorno alle Saline di Tarquinia dimostra quanto questo luogo rappresenti un patrimonio straordinario per il nostro territorio, sotto il profilo ambientale, storico e culturale. Per questo motivo l’arrivo di risorse e l’interesse istituzionale verso il recupero del Borgo delle Saline non può che essere una notizia positiva per la città.

Tuttavia, sorprende leggere in queste ore dichiarazioni che sembrano voler trasformare questo obiettivo in una rivendicazione politica, come se il lavoro sulle Saline fosse nato oggi. La realtà è ben diversa. Da mesi l’Amministrazione comunale sta lavorando su questo progetto attraverso incontri istituzionali, interlocuzioni con gli enti competenti e con la sottoscrizione di atti e protocolli, che hanno proprio il fine di avviare un percorso concreto di recupero e valorizzazione dell’area.

Un lavoro che è sotto gli occhi di tutti e che è stato raccontato anche dagli organi di informazione nel corso degli ultimi mesi. Nel luglio 2025 il sindaco Sposetti annunciava “dal Demanio 14 milioni per la messa in sicurezza del borgo”; nell’ottobre 2025, per il recupero del sito, lo stesso sindaco Sposetti era presente a Roma per un tavolo interistituzionale con Demanio, Soprintendenza e Regione.

Per questo motivo appare poco utile trasformare una questione così importante per il territorio nella solita dinamica politica del “mettere il cappello” sui risultati, visto che il 30 gennaio 2026 il Comune ha approvato in giunta la delibera n. 14 avente per oggetto “l’approvazione di un protocollo d’intesa con Agenzia del Demanio ed amministrazioni/enti vari per il recupero ecosistemico e culturale della riserva naturale statale Saline di Tarquinia”.

Le Saline di Tarquinia rappresentano un patrimonio dell’intera comunità e il percorso per la loro valorizzazione richiede collaborazione tra istituzioni, serietà amministrativa e una visione di lungo periodo. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di trasformare finalmente le Saline in una grande opportunità di sviluppo ambientale, culturale e turistico per la città”.