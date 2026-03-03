Saline di Tarquinia, mercoledì 4 marzo audizione dell’Agenzia del Demanio in Commissione Ambiente: come seguirla

Mercoledì 4 marzo, alle ore 14.00, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ospiterà l’audizione dell’Agenzia del Demanio dedicata alle Saline di Tarquinia, area di riconosciuto pregio naturalistico nel territorio di Tarquinia.

L’incontro, presieduto dall’onorevole Mauro Rotelli, rappresenta un passaggio istituzionale rilevante per fare il punto sulla gestione e sulle prospettive future del sito, sotto il profilo ambientale e della valorizzazione del patrimonio pubblico.

Sito strategico tra tutela ambientale e gestione del patrimonio

Le Saline di Tarquinia costituiscono un’area di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, inserita in un contesto di elevata sensibilità ambientale. L’audizione consentirà di approfondire gli aspetti legati alla proprietà, alla gestione e agli eventuali progetti di valorizzazione.

Al centro del confronto vi saranno le strategie per garantire la tutela dell’ecosistema e, al tempo stesso, una gestione sostenibile dell’area, in linea con gli indirizzi nazionali in materia di patrimonio pubblico e salvaguardia ambientale.

Diretta streaming sul portale della Camera

L’audizione sarà trasmessa in diretta streaming sul portale ufficiale della Camera dei Deputati, consentendo a cittadini e amministratori di seguire i lavori in tempo reale. Per assistere alla seduta sarà possibile collegarsi al sito: https://webtv.camera.it