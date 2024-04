“Salviamo le api e le biodiversità”: al Cardarelli di Tarquinia una mattinata sulla biodiversità

Riceviamo dalla Dott. Laura Voccia, presidente Lions Club Tarquinia, e pubblichiamo

Ancora una volta il Lions Club di Tarquinia vicino alle Scuole con una importante Service, ossia un incontro con gli studenti organizzato presso l’Aula Magna dell’IS. V. Cardarelli , grazie alla collaborazione e disponibilità della Dirigente Laura Piroli e del corpo docente, in particolare del Prof. G. Mazzapicchio, per parlare del tema di studio nazionale del Lions International “Salviamo le api e le biodiversità”.

In una aula gremita di studenti del corso di Agraria , il Prof. Naldo Anselmi ,stimato Professore Emerito dell’Università della Tuscia per il Dipartimento di Agraria e socio del Lions Club di Viterbo dove ha ricoperto le più alte cariche sino a Presidente del Consiglio dei Governatori Italiani, nonché studioso ed esperto di ambiente e dedito da sempre alla sua salvaguardia, ha illustrato ai ragazzi il concetto di biodiversità e dell’importanza delle api e degli agenti impollinatori al fine di salvaguardarla. Lo ha fatto attraverso una bellissima relazione che ha suscitato, grazie alla sua bravura espositiva, un grande interesse tra gli studenti presenti.

E’ inoltre intervenuto Marco Lolli apicoltore esperto dell’Azienda Roberto Ercolani, già collaboratore attraverso altri progetti con la Scuola stessa ,che ha spiegato ai ragazzi qual è il ruolo pratico dell’apicoltore e quanto sia complesso ma appassionante tale lavoro: dalla impollinazione alla fecondazione e alla produzione del miele. Interagendo con gli studenti attraverso esempi pratici ha fatto crescere in loro una grande curiosità. In chiusura Antonio Sili dottore in Agraria nonché socio Lions di Tarquinia ha messo in evidenza anche l’importanza che rivestono da ultimo i consumatori a cui spetta il compito di scegliere tra prodotti qualitativamente di alto livello e sicuri rispetto a prodotti importati e sofisticati che attraggono per costi più contenuti ma che possono essere dannosi per la salute.

“Sono felice della bellissima giornata trascorsa in compagnia di tanti giovani – riferisce la Presidente del Lions Club di Tarquinia Laura Voccia- organizzata con lo scopo di sensibilizzarli sull’importanza delle api e degli agenti impollinatori al fine di salvaguardare le biodiversità e la nostra stessa sopravvivenza e renderli consapevoli di quanto sia importante proteggere l’ambiente per le generazioni future. Albert Einstein stesso diceva” Se le api scomparissero dalla terra all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Ringrazio la Dirigente Laura Piroli per la sensibilità che dimostra sempre verso le iniziative che proponiamo aprendoci senza remore le porte della scuola da lei diretta e tutti i relatori che oggi hanno rapito la nostra attenzione facendoci scoprire un mondo immenso e perfetto che ruota intorno alle api e alla natura , a molti sconosciuto ed invece di estrema importanza per la salvaguardia di tutti.”

“Ringrazio il Lions Club di Tarquinia e la sua Presidente –riferisce la Dirigente Laura Piroli- per la costante collaborazione con l’IS Cardarelli, che si arricchisce durante l’anno di numerose e significative iniziative proposte dal Club ,volte sia alla formazione ma anche al benessere degli studenti e per il sostegno che non manca mai ai progetti della scuola come da ultimo quello al Certame Cardarelliano, attraverso la donazione di una borsa di studio. Sono sicura che potremo contare anche in futuro sul Lions Club di Tarquinia per tante altre rilevanti attività “.