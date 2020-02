San Faustino, il 15 febbraio festa dei single a Viterbo Sotterranea

Riceviamo e pubblichiamo

San Faustino è la festa di tutti i single, in contrapposizione con San Valentino, la festa per eccellenza di tutti gli innamorati. Per San Faustino, che viene celebrato sabato 15 febbraio, Tesori d’ Etruria ha riservato un evento speciale a tutti i single in visita, attesi per un dolce brindisi con un famoso vino locale. Il punto d’incontro è a Viterbo Sotterranea, in piazza della Morte 1, dove sarà offerta a tutti una degustazione gratuita di prodotti tipici della terra etrusca.

E’ un’ottima occasione per scoprire i segreti sotterranei della città papale, accompagnati dai racconti delle guide turistiche di Viterbo Sotterranea; una visita che conduce alla scoperta di questi magici luoghi in un lungo viaggio nella storia.

Infatti, stando ad alcune accreditate teorie avanzate da studiosi ed archeologi, il primo taglio nel tufo risale agli Etruschi. Le visite saranno effettuate con orario continuato ogni ora, dalle ore 10.00 alle 20.00. Per ulteriori informazioni: “Tesori d’Etruria”, Piazza della Morte, 1 – Viterbo – Tel. 338.8618856 0761.22 08 51