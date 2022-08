San Martino al Cimino, il maestro Ferdinando Bastianini in concerto all’organo Harrison dell’Abbazia

Venerdì prossimo, 12 agosto, alle ore 1815, presso l’Abbazia Cistercense di S. Martino al Cimino, si terrà un concerto organistico. Alla consolle il Maestro Ferdinando Bastianini, che è un noto improvvisatore, titolare di Lettura della Partitura al Conservatorio, e collabora con le più prestigiose Università in tutto il mondo. Tra i brani che verrano presentati segnaliamo alcune preziosità, come il Preludio e Fuga in mi min. Bwv 533 , detto ” Cathedral”, di J.S.Bach e il Voluntary in re min.di J.Stanley, brano tipico della tradizione anglicana, che si sposa ottimamente con l’ organo utilizzato per il concerto, un Harrison, ditta organaria londinese. I brani sono stati scelti per esaltare i colori ricchi di sfumature di questo strumento, alternando esecuzioni a momenti improvvisativi, con introduzioni storico- stilistiche. Ingresso libero.