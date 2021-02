San Valentino al Riva Blues: da oggi riapre a pranzo nei weekend il ristorante a Tarquinia Lido

Un San Valentino per festeggiare l’amore e il ritorno a sedersi a tavola, anche solo a pranzo, magari per tornare ad assaggiare i sapori e i profumi del mare!

Da oggi, 13 febbraio, riparte il Riva Blues a Tarquinia Lido: tornano i sapori e il pesce fresco del ristorante sul lungomare di Tarquinia, direttamente sul mare.

“Proviamo a ripartire! – dicono dallo staff del ristorante – Noi ce l abbiamo messa tutta! Veniteci a trovare, saremo lieti di servirvi i nostri migliori piatti nella massima sicurezza. Vi aspettiamo!”

Per questa prima fase, l’apertura è in programma tutti i sabati e le domeniche a pranzo. Il tutto naturalmente garantendo il massimo rispetto delle normative di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19. Per ogni ulteriore informazione (e per le prenotazioni) è a disposizione il numero 389 1017522.