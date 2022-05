Santa Fiora, al Circolo di Bagnolo un vecchio ape 50 diventa una libreria geolocalizzata nel circuito mondiale “Little Free Library”

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Libri accessibili a tutti gratuitamente. Il Circolo Insieme ANCeSCAO Aps di Bagnolo, nel comune di Santa Fiora, ha creato uno spazio speciale dedicato alla lettura, nel parco adiacente del Pratuccio, dove è stato posizionato un vecchio ape 50, di colore azzurro, rimesso a nuovo e trasformato in una libreria geolocalizzata del circuito mondiale “Little Free Library”.

Ma cosa è una Little Free Library? Si tratta di una piccola libreria all’aperto, dove tutti possono prendere o lasciare dei libri affinché altri li possano leggere. Le prime Little Free Library, oggi presenti in tutto il mondo, sono nate negli Usa nel 2009: venivano posizionate nei parchi delle cassette di legno, come quelle utilizzate per gli uccelli, e al loro interno inseriti dei libri. A Berlino sono state ricavate nei tronchi degli alberi morti, a simulare una biblioteca naturale a impatto zero. Rick Brooks ha messo in rete tutte quelle esistenti in giro per il mondo. Peculiare e deliziosa la scelta del Circolo di Bagnolo di creare questa biblioteca all’interno di un’ape 50 che è stato tagliato nella parte posteriore per ancorarlo al tronco di un grande faggio in modo da renderne più sicura la fruizione. L’interno della cabina dell’ape è stato poi modificato per ricavarne degli scaffali in cui sono posizionati i libri. Chiunque può aprire lo sportello del veicolo per entrare in contatto con la lettura. Sulla parte posteriore è riportata la frase di Marco Tullio Cicerone “Se presso alla biblioteca ci sarà un giardino nulla ci mancherà”. E infatti l’ape si trova nel parco accanto al Circolino e intorno sono state posizionate tre nuove panchine, due piccole e una grande, dove è possibile rilassarsi all’ombra degli alberi in compagnia di un buon libro.

“Tutti quelli che vengono a trovarci sono ospiti graditi – commenta il presidente del Circolo, Vinicio Savelli – Siamo all’interno di un parco, il posto ideale per chi in estate si vuole riposare. Qui troverete tanta ospitalità e accoglienza. Il progetto del ‘Biblio Ape’ nasce da un’idea di due soci del nostro Circolo, Andrea Olivi e Fabrizio Contorni, che sono sempre molto creativi e hanno le mani d’oro. Subito abbiamo appoggiato l’iniziativa ritenendola molto utile per promuovere nuove occasioni di lettura nel nostro territorio. I valori che stanno alla base della Little Free Library sono prima di tutto il piacere della condivisione dei libri e della loro libera circolazione. La libertà è assoluta, perché tutti possono portarsi a casa un libro e tutti possono scegliere di lasciare qualsiasi titolo e qualsiasi genere letterario. Un modo nobile per sostenere la lettura e per dare una seconda opportunità ai libri che sono finiti nelle soffitte e che possono tornare a circolare. Attorno al Biblio Ape stanno già nascendo magiche alchimie: una signora straniera ci ha chiesto se poteva donare libri in lingua inglese e abbiamo accolto con piacere la richiesta. Un signore quasi novantenne ha trovato, nell’ape, un fantasy e si è messo a leggerlo misurandosi a quell’età con un genere che non aveva mai provato prima. Siamo soddisfatti di questo angolo prezioso che vogliamo condividere con tutti.”

“È bellissima questa iniziativa del Circolo Insieme di Bagnolo a cui va il plauso dell’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – la tendenza del bookcrossing ovvero di lasciare i propri libri in un luogo pubblico affinché altri li possano leggere, è un modo per far circolare le idee e il sapere. Ed è altrettanto straordinario che questa piccola libreria al Bagnolo sia geolocalizzata e quindi idealmente in contatto con luoghi simili sparsi per il mondo