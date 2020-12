Santa Fiora: campo sportivo illuminato a led

Riceviamo e pubblichiamo

Luci a led per il campo sportivo comunale di Santa Fiora. Il Comune ha fatto sostituire la vecchia illuminazione con nuove torri faro che garantiscono una visuale ottimale per i giocatori e il pubblico con un notevole risparmio energetico. L’intervento è stato realizzato accedendo ad un contributo ministeriale di 50mila euro per l’efficientamento energetico.

“I lavori rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione del campo sportivo – spiega Moreno Pomi, assessore comunale ai Lavori Pubblici – che abbiamo avviato la scorsa estate, quando il Comune, con un investimento di 20mila euro, ha realizzato l’impianto di irrigazione sotto al nuovo inerbimento. Il miglioramento dei requisiti illuminotecnici consentono di ampliare la possibilità di utilizzo della struttura in notturna, sia per le partite che per gli allenamenti”.

“Tutti questi interventi compresi i prossimi lavori in programma – aggiunge Monica Fanciulli, consigliere comunale con delega allo sport – contribuiscono a dare lustro al nostro impianto sportivo e a renderlo più sicuro, funzionale e accogliente. Il Comune di Santa Fiora sta investendo nella riqualificazione delle strutture sportive perché crede nell’importanza dello sport come forma di aggregazione sociale, soprattutto nelle piccole realtà come la nostra. Puntiamo inoltre a sviluppare il settore del turismo sportivo per accogliere le esigenze del turista che vuole vivere un’esperienza di vacanza attiva. Settore questo, che negli ultimi anni, in Italia, è stato segnato da numeri in costante crescita.”