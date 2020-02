Santa Fiora, grande successo della prima edizione della “Notte Nera”

Riceviamo e pubblichiamo

Successo di pubblico per la prima edizione della Notte Nera, che si è svolta sabato sera a Santa Fiora. L’evento, promosso dalla pro loco con la collaborazione del Comune, nonostante la finale del Festival di Sanremo ha visto la partecipazione di molti cittadini e visitatori. Gli esercenti del Centro commerciale naturale e le associazioni locali, con i loro stand e i prodotti tipici locali, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Una splendida serata, pensata soprattutto per le famiglie e i bambini. L’illuminazione pubblica, spenta per esaltare il fascino della notte con la sola luce delle lanterne, ha dato “il la” ad una serata di festa e di condivisione. Il mistero e la magia sono stati protagonisti dell’animazione per i più piccoli , con la strega dell’oracolo e lo stregone, e poi anche per gli adulti, in un crescendo, con lo spettacolo “Elements” della compagnia Fool Circus, una suggestiva performance dal vivo di giocoleria e danza con il fuoco. La serata si è conclusa con la musica dal vivo.