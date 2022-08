Santa Fiora, il 7 agosto il giro delle fonti con degustazione di piatti tipici e della Cipolla della Selva

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 7 agosto, il ritrovo è alle ore 9, al Convento della Santissima Trinità di Selva, nel comune di Santa Fiora, per partecipare al “Giro delle fonti” organizzato dall’associazione per La Selva.

Si tratta di una passeggiata guidata, attraverso il bosco, alla scoperta di fontanili e antichi manufatti che si incontrano lungo il percorso. Il cammino sarà caratterizzato da alcune soste dove sono allestiti piccoli punti ristoro. E per chi vorrà, alla fine della camminata, sarà possibile pranzare alle ore 13, al circolino della Selva. (il costo del pranzo è di 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini sotto ai 10 anni). Nell’occasione sarà possibile assaggiare anche le gustose cipolle della Selva. Per partecipare alla camminata è necessario fare la tessera Ancescao. È possibile iscriversi anche la mattina stessa.