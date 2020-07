Santa Fiora, il Comune attiva whatsapp per comunicare con la popolazione

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Fiora sempre più vicino al cittadino grazie all’attivazione del nuovo numero whatsapp 3663476285, che consentirà di ampliare e potenziare la comunicazione. Il numero potrà essere utilizzato dalla popolazione locale sia per ricevere informazioni dal Comune, sia per avanzare segnalazioni all’Amministrazione o per prendere appuntamenti con gli uffici. “Vogliamo avvicinare sempre più il Comune al cittadino- sottolinea il sindaco Federico Balocchi –per questo abbiamo pensato ad un nuovo servizio whatsapp, che sarà un’estensione dello Sportello Comune Amico e garantirà uno strumento snello e semplice da usare, per consentire a tutti di rimanere costantemente aggiornati, ottenendo in tempo reale informazioni utili, ma anche per segnalare velocemente eventuali problematiche, con un semplice messaggio inviato al Comune. Si tratta, quindi, di una comunicazione bilaterale: non è solo l’amministrazione pubblica a comunicare con il cittadino, ma anche il cittadino a comunicare con l’amministrazione pubblica. Il servizio è attivo da luglio: questa prima fase, che per noi è di sperimentazione, servirà per valutare quanto il nuovo strumento sia effettivamente gradito alla popolazione e soprattutto quanto venga utilizzato.”

Ma ecco come funziona: le notizie diffuse dal Comune di Santa Fiora attraverso il canale whatsapp saranno necessariamente ed esclusivamente di interesse pubblico, come le informazioni di protezione civile per la sicurezza e l’incolumità delle persone, le informazioni su strade interrotte, disservizi improvvisi e temporanei, ma anche scadenze ed eventi. Il cittadino inviando un messaggio whatsapp, potrà a sua volta comunicare al Comune eventuali situazioni di criticità, buche sulle strade, oppure richiedere appuntamenti agli uffici.

Per usufruire del servizio è sufficiente salvare il numero di telefono 3663476285 nella rubrica del proprio cellulare. Per completare l’operazione, è necessario inviare via WhatsApp un messaggio a quel numero con scritto ATTIVA COMUNE AMICO. I richiedenti riceveranno un messaggio di benvenuto contenente un link alle policy del servizio che inviatiamo a leggere.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui però nessun utente può vedere i contatti altrui.

Il servizio è gratuito e anonimo ed è oggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Santa Fiora a trasmettere, tramite l’applicazione, le news relative al territorio. Ciascun

utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento, mediante invio del messaggio

DISATTIVA COMUNE AMICO.