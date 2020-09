Santa Fiora in diretta su Rai Uno dalla Peschiera con il Coro dei Minatori

Riceviamo e pubblichiamo

Nella meravigliosa cornice della Peschiera di Santa Fiora, candidata tra i Luoghi del Cuore del FAI, mercoledì 9 settembre, alle ore 12, il Coro dei Minatori si è esibito in un divertente set live, in diretta su RAI UNO, nel corso del programma “C’è tempo per…” condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Dopo qualche chiacchierata con i conduttori, la diretta è stata l’occasione per parlare di Canta Fiora, il Festival che ogni anno, dal 25 aprile all’1 maggio, a suon di canti popolari e di serenate vede il Coro dei Minatori, nelle vesti di padroni di casa, ospitare a Santa Fiora artisti e pubblico da tutta Italia, per condividere lo spirito autentico del paese dell’acqua e della musica.

L’ospitalità Amiatina, le serenate, l’ottava rima, i cori dei maggiaioli, questi gli ingredienti di Canta Fiora, una vera e propria festa della musica, in un luogo unico e suggestivo, in cui artisti acclamati come Roy Paci, Rocco Papaleo, Peppe Voltarelli e tanti altri, si mescolano tra il pubblico, cantando e suonando nel secolare appuntamento dei Canti del Maggio.

Il Comune sta già pensando all’edizione 2021 e con un grande sforzo creativo ed organizzativo, grazie alla disponibilità dei tanti bravissimi artisti ed alla partecipazione del pubblico, declinerà l’appuntamento, secondo modalità che ne consentiranno una comoda fruizione in piena sicurezza.

Del resto è proprio nello spirito del Coro di Santa Fiora, far del canto necessità e virtù: i minatori lavoravano duramente nelle viscere della terra, faticando e rischiando. Il canto in osteria era l’unico momento di svago. Ecco che le radici di questa cultura antica, tornano utili per declinare esigenze irrinunciabili e cautele necessarie. Canta Fiora 2021 si terrà sarà a Santa Fiora dal 25 aprile al Primo maggio.

Ricordiamo che il Comune di Santa Fiora sostiene la candidatura della Peschiera tra i Luoghi del cuore FAI e invita i cittadini a votare sul sito del FAI al seguente link https://www.fondoambiente.it/luoghi/borgo-antico-la-peschiera?ldc