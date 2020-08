Santa Fiora Magica: passeggiata nel borgo con Dante e Beatrice e spettacoli nella settimana dedicata alla magia e alla poesia

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 10 al 14 agosto, a Santa Fiora, cinque giorni di eventi dedicati all’arte della magia e alla poesia con “Santa Fiora magica”. Per le vie del borgo l’11 e il 13 agosto, passeggeranno Dante Alighieri, Beatrice e Virgilio, interpretati dagli attori del Pronto Intervento Poetico, tra i quali Guido Marini e Isabella Zanivan, che accompagneranno i visitatori alla scoperta di Santa Fiora, declamando le opere più grandi che hanno fatto la storia della letteratura italiana tra il ‘200 e il ‘500. E poi gli altri giorni, alla Peschiera l’atmosfera sarà scintillante con i grandi spettacoli di magia di artisti di fama internazionale.

Ma ecco il programma nel dettaglio:

si parte lunedì 10 agosto, alle ore 18 e 30, in piazza Garibaldi, con “Magie al tramonto”, incursioni magiche, all’improvviso, di divertenti illusionisti, in piazza e per le vie del centro storico. Obiettivo: soprendere i presenti.

Passeggiata nel borgo con Dante e Beatrice: martedì 11 agosto e giovedì 13 agosto, alle ore 17 e 30. Gli attori del pronto Intervento Poetico vestiranno gli abiti di Dante Alighieri, Beatrice e Virgilio per accompagnare i visitatori nel magico borgo di Santa Fiora declamando le opere dei più grandi poeti che hanno fatto la storia della letteratura italiana tra il ‘200 e il ‘500. Prenotazione entro le 16 e 30 del giorno precedente. Costo 7 euro adulti e 5 euro bambini.

Mercoledì 12 agosto, alle 21, alla Peschiera spettacolo di magia “Disillusion Cine Magic Show”, un mix d’illusionismo, mimo e cabaret, per un’esperienza magica in uno spettacolo visuale ricco di emozioni e divertimento. Un susseguirsi di quadri che si rifanno al meraviglioso universo cinematografico, colonne sonore, personaggi e citazioni. Sul palco i Disguido: due folli attori esuberanti, in equilibrio tra cinema e magia. Spettacolo gratuito. Prenotazione richiesta entro le ore 16 e 30 del giorno precedente.

Si chiude in bellezza venerdì 14 agosto, alle 21, alla Peschiera con lo spettacolo di magia degli “Abracadabra” “La Notte dei miracoli. Lo show diventato famoso a Roma riprende il suo tour in Italia e approda a Santa fiora con alcuni tra i più grandi illusionisti della scena magica italiana e internazionale. Il cast che sarà proposto a Santa Fiora è davvero eccezionale e sveliamo solo alcuni nomi degli 8 artisti presenti: Novas, maestro di manipolazione scenica, a soli 15 anni diventa campione italiano di magia; Sander and Alison, due personaggi che hanno girato il mondo coinvolgendo il pubblico con numeri di illusionismo e magia unici; Mago Chico, il poeta della manipolazione, riesce con il solo uso delle mani a proiettare sul muro storie meravigliose. Il biglietto di ingresso allo spettacolo ha un costo di 15 euro per gli adulti e 8 per i bambini. Prenotazione entro le ore 16 e 30 del giorno precedente.

Info, biglietti, e prenotazioni: ufficio turistico di Santa Fiora, piazza Garibaldi, dal lunedì alla domenica ore 10 e 30-12 e 30 e 16-18. Cell. 349 7201387. In alternativa: ufficio Taste of Tuscany Travel, via degli Olmi 8° dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. info@tasteoftuscanytravel.com Tel. 0564 977 730 Cell. – Whatsapp 331 192 93 42.