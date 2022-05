Santa Marinella, al via la sistemazione e messa a disposizione del tratto di spiaggia libera in centro città

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Inizieranno la prossima settimana i lavori di sistemazione della spiaggia libera adiacente l’arenile della Passeggiata a Mare di Santa Marinella, una zona molto frequentata durante il periodo estivo sia dai residenti che da molti villeggianti che necessitava però di interventi di manutenzione straordinaria.

A darne notizia il Sindaco Pietro Tidei “Si è svolta e si è conclusa ieri la necessaria gara d’appalto e i lavori sono stati appaltati per un importo esattamente di 118 mila euro. Con questo importo sarà finalmente possibile mettere in sicurezza, riqualificare e rendere fruibile questo tratto di litorale che ricade nel centro urbano di Santa Marinella. I lavori come assicurato dagli uffici comunali che hanno seguito l’iter amministrativo prenderanno il via già tra pochi giorni e si concluderanno in tempi brevi.”

Gli interventi principali consistono nella sistemazione di una area in cemento armato crollata a causa delle numerose e violente mareggiate delle passate stagioni. Prevista anche la sistemazione di una diga foranea e il ripascimento del tratto di spiaggia libera.

I lavori verranno eseguiti senza arrecare alcun impedimento allo svolgimento delle attività in atto negli stabilimenti balneari della zona “Era questo un impegno che avevamo preso anche con molti cittadini e abituali frequentatori di questo arenile libero e che sicuramente potranno godere a breve di una spiaggia dove poter accedere gratuitamente”.