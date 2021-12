Santa Marinella, continua l’opera di riqualificazione della rete stradale cittadina

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Tante ruspe e macchine asfaltatrici nella città per proseguire gli interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria delle strade cittadine.

Tutti i progetti volti a migliorare la viabilità di molte zone di Santa Marinella e Santa Severa stanno proseguendo a pieno ritmo ed è stato approvato in giunta un ulteriore intervento che interessa le strade particolarmente ammalorate e con problemi riconducibili all’usura e con la presenza di numerose buche e lesioni del manto d’asfalto. Tra le arterie e traverse riconosciute tra le più bisognose di intervento e tutte site all’interno del tessuto urbano cittadino, sono state inserite via dei Fiori da via dei Girasoli al ponte autostradale “Lucantoni” Via delle Dalie, Via dei Tulipani (dalla S.S. Aurelia fino a via dei Girasoli.

Altri importanti lavori di rifacimento intesseranno la parte ancora mancante del lungomare Guglielmo Marconi, Via Fermi, via Giulio Cesare e Santa Severa via Conti di Galeria. “Da quando è iniziata questa opera veramente a tappeto di rifacimento della viabilità a quando nei prossimi mesi saranno conclusi tutti gli interventi previsti questa amministrazione avrà speso in totale per la messa in sicurezza delle strade quasi un milione di euro che credo rappresenti una cifra più che considerevole soprattutto se si pensa che siamo un comune che sta faticosamente uscendo dal disastro economico ereditato, questo senza contare che, per oltre un decennio è stato fatto poco, direi nulla, in materia di asfaltatura delle principali strade urbane. Anche se il lavoro che si sta compiendo è enorme potrebbe persino non apparire sufficiente vista anche la conformazione morfologica del nostro comprensorio comunale. Con i tecnici è stata fatta una stima approssimativa e per difetto, e per asfaltare l’intera rete stradale del Comune la spesa ammonterebbe a ben 18 milioni di euro. Impensabile poter disporre di una simile somma, ma vorrei ricordare che già da qualche mese a questa parte grazie ai contributi ricevuti la situazione è enormemente migliorata e in molti quartieri le condizioni in cui versano le strade sono decisamente migliorate. Ora si procederà, come annunciato anche lungo Via delle Colonie e poi partirà il piano di riqualificazione della zona Perazzeta grazie all’intervento di Acea che porterà alla nascita non solo dell’‘impianto fognario ma anche al rifacimento di moltissime strade. Ingiusto, seguitare ad accusare questa amministrazione di non aver a cuore il decoro e la sicurezza delle strade e dei cittadini quando è stato fatto già un lavoro imponente e soprattutto si proseguirà lungo tutti i tratti che, maggiormente, necessitano di interventi”.