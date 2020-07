Santa Marinella, dal 16 al 19 luglio un weekend dedicato allo street food

Riceviamo e pubblichiamo

Un menu da urlo per Santa Marinella. Attesi presso il parcheggio ex Fungo in via della Libertà ben 23 Street Chef per accendere l’estate 2020.

23 artisti dei fornelli tutti in una volta sola pronti per preparare sul momento ricette da leccarsi i baffi. Una girandola di ghiottonerie imperdibile. Santa Marinella sarà per 4 giorni la capitale del cibo e del divertimento on the road. Da Giovedì 16 a Domenica 19 Luglio un evento targato TTSfood da non perdere. Un’onda di divertimento e soprattutto di delizie, dolci e salate, invaderà una delle località balneari più famose della capitale. Street Chef prepareranno, dalle 17 alle 24, in modalità espressa vere e proprie primizie da leccarsi i baffi. Portate della tradizione alternate a novità stuzzicanti. Prelibatezze regionali: siciliane, pugliesi, abruzzesi e campane. Piatti gourmet di mare, classici romani e piatti internazionali. Primi e secondi realizzati con ottime materie prime. Panini e fritti da far girare la testa e dolci espressi per tutti i gusti. Per gli amanti della buona birra troverete quella artigianale, cruda e non filtrata. Diverse le tipologie, dalla classica bionda alla vais a quelle più strutturate.