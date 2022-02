Santa Marinella, domani possibili interruzioni del flusso idrico: ecco le zone interessate

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Acea Ato2 comunica che, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di mercoledì 16 febbraio 2022, si verificherà una sospensione del flusso idrico, pertanto si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze di acqua nelle seguenti vie di Santa marinella: via Flaminia Odescalchi e strade limitrofe, via Mazzini e strade limitrofe, lungomare Guglielmo Marconi e strade limitrofe, via Cesare Battisti e strade limitrofe, via Catone e strade limitrofe, via del Carmelo e strade limitrofe. Questa società per minimizzare il disagio ha predisposto un servizio sostitutivo con stazionamento di due autobotti, in via Flaminia Odescalchi angolo lungomare Guglielmo Marconi e via degli Scipioni angolo via Catone.