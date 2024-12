Santa Marinella e Santa Severa, presentato il cartellone degli eventi natalizi

Ufficializzato dall’Amministrazione Comunale di Santa Marinella il cartellone di eventi per il periodo natalizio, curato dall’assessore Gino Vinaccia in collaborazione con il sindaco Pietro Tidei e la Giunta Comunale: appuntamenti per tutte le età, spaziando dalla musica al teatro, passando per laboratori e giochi per bambini. Tra gli eventi principali, la tradizionale tombolata organizzata dalla Pro Loco di Santa Severa e il concerto di Capodanno in piazza con Alan Soul e the Alanselzer.

Teatro, musica e tradizioni locali

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, il 19 dicembre, presso la Sala Flaminia Odescalchi, lo spettacolo teatrale La storia di San Francesco, tratto dal romanzo di Eloi Leclerc e diretto da Pino Quartullo: un racconto intimo dell’ultimo periodo della vita del Santo. Per gli appassionati di musica, invece, in cartellone concerti di cori gospel e la tradizionale pastorella itinerante lungo le vie cittadine. Ad arricchire il calendario, tante iniziative organizzate dalle associazioni locali, tra cui il teatro della Compagnia Percuoco, il saggio della Scuola di musica Sinphonica-mente, le conferenze del GATC e le proposte della Pro Loco di Santa Severa.

Eventi gratuiti e ulteriori iniziative

“Con grande soddisfazione, abbiamo realizzato un cartellone culturale che garantisce la gratuità di tutti gli eventi, sperando di soddisfare sia i cittadini che i visitatori”, ha dichiarato il sindaco Tidei. L’Amministrazione Comunale ha inoltre annunciato ulteriori appuntamenti che completeranno l’offerta natalizia, realizzata anche grazie alla collaborazione con scuole e commercianti. “Avremo modo nei prossimi giorni di parlare ancora delle festività natalizie e di scambiarci gli auguri come di consueto”, ha concluso il sindaco, invitando la cittadinanza a partecipare agli eventi previsti.

Il programma

13 dicembre ore 16:00 “25 anni del Gatc” Convegno in occasione dell’Anniversario del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite Sala Flaminia Odescalchi

14 dicembre ore 11:00 “Gioca in Biblio” Giornata ludica con L’Armata Brancaleone e i ragazzi del Servizio Civile Biblioteca Civica “A. Capotosti”

14 dicembre ore 21:00 “A Christmas Carol”, rappresentazione teatrale a cura della Compagnia G. Percuoco con la partecipazione di M. Pochini. Sala Flaminia Odescalchi. Entrata a offerta libera

15 dicembre ore 11:15 “Benedizione del presepe” La Natività in Piazza Roma. Santa Severa

15 dicembre ore 11:30 Laboratori per bambini. Creatività e disegni natalizi. A cura di Pro Loco S.Severa Piazza Roma, Santa Severa

15 dicembre ore 16:30 Tombolata Gioco a premi a cura della Pro Loco S.Severa Piazza Roma Santa Severa

15 dicembre ore 17:00 “A Christmas Carol”, spettacolo pomeridiano della Compagnia G. Percuoco e M. Pochini Sala Flaminia Odescalchi. Entrata a offerta libera

19 dicembre ore 21:00 “La Storia di San Francesco” Spettacolo teatrale. Regia e drammaturgia di Pino Quartullo

21 dicembre dalle ore 11:00 “Caro Babbo Natale” Letture per bambini e famiglie a cura dell’Ass. Nati Per Leggere e ragazzi del Servizio Civile. Biblioteca Civica “A. Capotosti

21 dicembre dalle ore 16:00 “Pastorella itinerante” Brani e musiche natalizie per le vie della città Street Band I Lestofunky.

21 dicembre ore 21:00 “Tosca” Concerto lirico Ass. Culturale Il Melodramma Sala Flaminia Odescalchi.

22 dicembre ore 21:00 Natale in Musica Concerto saggio degli Allievi della scuola di musica “Sinphonica-mente” Sala Flaminia Odescalchi

26 dicembre ore 12:00 Concerto Gospel & Spiritual con Joy Garrison e 30 cantanti e musicisti a cura di Alexanderplatz Jazz Club Piazza Trieste.

27 dicembre ore 18:30 “One Love” Coro Gospel di I. Arozarena e Sisters Heart Sala Flaminia Odescalchi.

28 dicembre dalle ore 21:00 “Arie Sacre” Concerto lirico Ass. Culturale Il Melodramma Sala Flaminia Odescalchi.

31 dicembre dalle ore 22:00 “Capodalan” con Alan Soul & The Alanselzer Concerto con Giulio Todrani di Alexanderplatz Jazz Club Piazza Trieste.

5 gennaio ore 21:00 “Musica natalizia” Concerto di musica sacra di Handel Ensemble C. Petrocelli e L. Parolin Sala Flaminia Odescalchi.