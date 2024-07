Santa Marinella Estate Cultura: il programma di appuntamenti nelle prossime settimane

Santa Marinella accoglie con entusiasmo l’atteso ritorno di Santa Marinella Estate Cultura, un ricco calendario di eventi culturali che animeranno la città durante i mesi estivi. Organizzato dall’assessorato alla cultura e approvato dalla giunta comunale, il programma include una variegata serie di iniziative che spaziano dai concerti di musica classica, pop, rock, celtica, jazz e blues, fino a intrattenimenti, presentazioni di libri e conferenze. Le location coinvolte, tra cui Piazza Trieste, Caccia Riserva, Green Park, Casina Trincia e il Polo museale nel Castello di Santa Severa, offriranno scenari suggestivi per ogni evento.

Un’Iniziativa Pensata per Tutti

L’intento dell’assessore alla cultura Gino Vinaccia è chiaro: creare serate di intrattenimento e approfondimento culturale di alta qualità che possano illuminare e coinvolgere l’intera comunità. Gli eventi, completamente gratuiti e aperti a tutti, sono progettati per soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età e interesse, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e dei turisti. Con iniziative che vanno dalle presentazioni letterarie agli spettacoli musicali, Santa Marinella Estate Cultura si propone come un’opportunità imperdibile per arricchire il panorama culturale locale.

Prossime Iniziative e Appuntamenti da Non Perdere

Nei prossimi giorni, Santa Marinella accoglierà una vasta gamma di proposte culturali. Tra queste, il laboratorio “Piccoli Scienziati” per bambini e famiglie presso la Casina Trincia, seguito dal sentito omaggio alla scrittrice Michela Murgia da parte della giornalista Loredana Lipperini. Il fine settimana sarà allietato da concerti live, tra cui quello della giovane band locale AL2 in Piazza Trieste e l’emozionante esecuzione musicale “In… canto, arpa, voce e tromba” al Green Park.