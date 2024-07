Santa Marinella, gli appuntamenti del weekend per vivere l’estate in città

Questa settimana a Santa Marinella si preannuncia ricca di eventi imperdibili per tutti i gusti. Giovedì 25 luglio, alle ore 21:00, presso Caccia Riserva in via della Libertà, il concerto “Passeggiando tra le corde” aprirà il weekend con le straordinarie performance di arpa e violoncello dei maestri Bartolozzi e Marquez. Il fine settimana continua con una serie di eventi organizzati dal Comune nell’ambito delle rassegne SantaMarinellaEstateCultura e Estate Solidale, che includono presentazioni di libri, concerti di vari generi musicali, spettacoli di teatro e intrattenimento per bambini.

Letteratura e Tributi Musicali per il Venerdì

Venerdì 26 luglio, alle ore 19:00, la Casina Trincia ospiterà la presentazione del libro “Tredicesima Strada” della scrittrice e giornalista Luciana Capretti, scritto in collaborazione con Stefano Trincia. Un evento culturale arricchito dalla presenza di Giovanna Caratelli e Cristina Perini. La serata continuerà alle 21:00 nella piazzetta di Caccia Riserva con il concerto tributo “I due Lucio”, un omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla, seguito dal concerto della band partenopea “Mascalzoni Latini” al Parco Martiri delle Foibe alle 21:30.

Un Fine Settimana di Spettacoli per Tutti

Il fine settimana si chiuderà con una varietà di spettacoli per tutte le età. Sabato 27 luglio, alle ore 21:00, Caccia Riserva ospiterà il concerto “Un viaggio nella musica celtica” del gruppo The Groot. Contemporaneamente, al Parco di via Lazio, Warner & Elia presenteranno uno spettacolo di giocoleria per bambini e famiglie. Domenica 28 luglio, alle ore 21:30, il Parco dei Martiri delle Foibe accoglierà il Panamericana Quintet con un repertorio di swing e standard jazz. Da non perdere il “Santa Marinella Short Film Festival”, dal 26 al 28 luglio al Green Park, che festeggerà la sua decima edizione con proiezioni di cortometraggi, defilé di moda e spettacoli artistici. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, offrendo un’opportunità unica di godere dell’estate a Santa Marinella.