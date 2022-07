Santa Marinella, il 4 agosto nella chiesa di San Giuseppe appuntamento concertistico

Riceviamo e pubblichiamo

Un altro imperdibile appuntamento concertistico nella chiesa di S.Giuseppe a Santa Marinella: giovedì 4 agosto un folto gruppo di artisti provenienti dal Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, darà luogo ad un programma ricco e variegato con esecuzioni per pianoforte solo, per organo solo, per coro e pianoforte, e per trio di pianoforte, violino e clarinetto.

In repertorio brani che spaziano dal barocco di Johann Sebastian Bach fino alle creazioni del giovane compositore Lorenzo Costantini (classe 1994), che oltre a dirigere il Coro “Diabolus in Musica”, presenterà due sue composizioni ispirate ad Alessandro Longo e a Nicola Piovani.

Gli artisti ospiti sono giovanissimi diplomati e diplomandi che hanno talento da vendere ed hanno accettato la sfida di affrontare in trasferta un vero pubblico: una sfida stimolante che la Parrocchia di San Giuseppe, da sempre fucina di giovani talenti musicali, ha scelto di accogliere e supportare nell’ambito della stagione concertistica “I giovedì musicali di S.Giuseppe”.

L’appuntamento è per giovedì 4 agosto nella chiesa di S.Giuseppe (via della Libertà 17, Santa Marinella) con ingresso libero ed inizio alle ore 21,30. Il programma completo della serata è scaricabile dalla home page del sito www.stjosephchoir.it