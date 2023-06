Santa Marinella, il primo atto della nuova giunta è un aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Un gesto di grande solidarietà nel primo atto varato dalla nuova amministrazione comunale di Santa Marinella. Nei giorni scorsi la giunta municipale che si è appena costituta ha approvato la sua prima delibera con la quale nonostante le ristrettezze economiche del comune si è scelto con convinzione di aderire alla sottoscrizione per dare un aiuto alle popolazioni delle città dell’Emilia Romagna colpite dalla terribile alluvione dei giorni scorsi .

“Il comune di Santa Marinella che proprio perché un territorio fragile e a rischio colpito dal dissesto idrogeologico negli ultimi anni ha impegnato – ricorda il sindaco Tidei- tutte le sue risorse e i finanziamenti ottenuti, nelle opere di messa in sicurezza e pulizia di fossi e canali, per scongiurare inondazioni, ha ritenuto di dover dare un tangibile segno di solidarietà ad altre popolazioni che stanno vivendo ora un momento drammatico. Per questo motivo abbiamo deciso di devolvere la cifra di 5 mila euro per far fronte all’emergenza in atto in questi giorni nelle città più colpite dell’Emilia Romagna. A tale proposito vorrei rivolgere anche il mio più sentito ringraziamento ai nostri volontari, delle associazioni cittadine che si sono mobilitati recandosi personalmente nelle zone alluvionate per portare il loro aiuto concreto agli abitanti e promuovendo una raccolta di beni di prima necessità. Come sempre Santa Marinella ha dimostrato di avere un cuore grande e di poter contare sul fattivo impegno di persone buone e altruiste”.