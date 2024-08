Santa Marinella Jazz & Soul Festival: il 10 e 11 agosto la prima edizione al Green Park

Sta per iniziare la prima edizione del Santa Marinella Jazz & Soul Festival, un evento imperdibile organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Santa Marinella. Sabato 10 e domenica 11 agosto, la città sarà immersa nelle melodie jazz e soul grazie a concerti che vedranno protagonisti musicisti e orchestre di spicco sia a livello nazionale che internazionale. Il festival si svolgerà nel suggestivo Green Park, in via Giulio Cesare, zona Maiorca, una location che già ha ospitato numerosi eventi del programma SantaMarinellaEstateCultura.

Un evento di spicco nel cartellone estivo

L’organizzazione del Santa Marinella Jazz & Soul Festival è stata curata da due pilastri della scena musicale romana: l’Alexanderplatz Jazz Club e il Big Mama Roma. Questi storici locali, che da oltre 40 anni sono punti di riferimento per artisti leggendari e nuovi talenti, hanno collaborato con il Comune per portare questo evento a Santa Marinella. “Grazie al contributo determinante del Consiglio Regionale, siamo riusciti a realizzare la prima edizione del festival, che vorrei diventasse un appuntamento fisso nel tempo”, ha dichiarato l’assessore Gino Vinaccia. Anche il sindaco Pietro Tidei ha espresso il suo sostegno al progetto, auspicando che la collaborazione con i due jazz e soul clubs possa continuare negli anni.

Un weekend di musica di alta qualità

Il festival prenderà il via sabato 10 agosto alle ore 19:00 con il Lino Patruno Jazz Show. Lino Patruno, uno dei più carismatici esponenti del jazz italiano, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la storia del Dixieland e del jazz tradizionale, con uno stile che richiama il Jazz di Chicago e New York dagli anni ’20 agli anni ’60. Alle 21:30, sarà il turno di Jim Porto e la sua Brasilian Jazz Orchestra. Con la sua energia contagiosa, Jim Porto ci condurrà in un viaggio musicale che attraversa le sue composizioni e i grandi classici della musica brasiliana. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di musica. Non mancate!