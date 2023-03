Santa Marinella, riaprono i tratti di spiaggia libera dedicati ai naturisti e agli amanti dei cani

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Tornano come nell’estate passata, i tratti di spiaggia libera dedicati ai naturisti e agli amanti dei cani. Con due diverse ordinanze, già pubblicate, infatti, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha, di nuovo, autorizzato la delimitazioni di due arenili all’interno delle Sabbie Nere di Santa Severe per allestire la Bau Beach e la spiaggia riservata ai nudisti.

Considerato che le spiagge libere sono particolarmente affollate, e che nel periodo estivo è ampiamente motivata e condivisibile la limitazione dell’accesso dei cani sugli arenili, è stato necessario adottare un provvedimento che di fatto destinar parte della spiaggia libera denominata “sabbie nere” all’ accesso dei cani; ai padroni dei fedeli amici a quattro zampe , ovviamente è demandato l’obbligo di accudire l’animale e evitare che disturbi la quiete pubblica. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina; Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario che dovrà essere munito di paletta e raccoglitore ma anche di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare per accedere all’area sulla spiaggia e in caso di necessità. Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario. Gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti; – Possono accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali con regolare documentazione sanitaria ed essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del bagnante in compagnia del suo cane creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per dissetarlo.

“Allo stesso modo torneremo ad inaugurare l’area direi storica riservata ai naturisti che avranno anche loro a disposizione un tratto dell’arenile che si estende a sud del Castello di Santa Severa. Il naturismo e dunque la possibilità di prendere la tintarella integrale però, saranno concessi solo nel tratto delimitato onde non arrecare disturbo agli altri e sempre numerosi frequentatori delle rinomate Sabbie Nere. Siamo certi che in questo modo siamo riusciti a soddisfare le richieste di tanti turisti e villeggianti delle nostre località balneari” .