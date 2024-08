Santa Marinella, tempo sino al 12 settembre per la richiesta di contributi per la fornitura di libri di testo scolastici

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Come già annunciato tramite avviso pubblico dal Comune di Santa Marinella nello scorso mese di giugno, anche quest’anno è previsto il contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici, di dizionari, di libri di lettura scolastici, di sussidi didattici digitali o notebook a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2024 / 2025.

Lo stanziamento è previsto dalla Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G07590 del 10.06.2024 che ha definito le procedure per accedere al contributo.

La domanda dovrà essere inviata entro il 12 settembre 2024 e interesserà le famiglie che risultano essere residenti nel Comune di Santa Marinella. Altro requisito riguarda l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che non deve essere superiore ad € 15.493,71.

Per poter accedere al contributo bisognerà inviare apposita richiesta a cui allegare regolare fattura elettronica comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, che l’esercente è obbligato ad emettere elettronicamente e rilasciare al cliente la “copia di cortesia”. Non sono ammessi scontrini. La richiesta della fattura elettronica deve essere contestuale alla fase di acquisto sia esso presso esercente o on-line.

I moduli di domanda, disponili sul sito del Comune, dovranno essere compilati da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la podestà genitoriale o dallo studente stesso se maggiorenne e presentate in un UNICO File in formato PDF al Comune di Santa Marinella scegliendo una delle seguenti modalità:

Con SPID tramite procedura sperimentale compilando l’apposto modulo online, collegandosi all’indirizzo http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1200865&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=2382&TipoBloccato=4353|3 – Presentazione Istanze – Libri di Testo A.S. 2024/25

A mezzo PEC all’indirizzo protocollosantamarinella@postecert.it (riceve anche posta ordinaria)

A mano presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico.

Per informazioni sulle modalità di compilazione della domanda, saranno fornite dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune – telefono 0766/5385521.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune: