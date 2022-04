Santa Severa: al Castello la mostra mercato di piante insolite e rare Verde In Scena

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo due anni di assenza, sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022 dalle ore 10.00 alle 19.00, torna al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare Verde In Scena.

Una nuova veste per questa manifestazione con grandi novità a partire dagli espositori, alcuni dei quali debutteranno per la prima volta nel Lazio. Negli spazi del Castello di Santa Severa, tra la Spianata, Piazza delle Barozze e Piazzale della guardia, saranno presenti circa 50 espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia, con piante dei cinque continenti, ma interamente coltivate e moltiplicate in Italia.

Non mancheranno prodotti artigianali, miele, articoli per il benessere e il tempo libero, editoria di settore e molto altro. In una delle sale interne del castello, inoltre, sarà allestito un pezzo di foresta pluviale tropicale, con stupende orchidee rare e piante esotiche. Un’esclusiva per i visitatori realizzata grazie alla collaborazione con la A.L.O. (Associazione Laziale Orchidee) e con il vivaio Le Muse che per la prima volta portano questo tipo di installazione all’interno di una mostra mercato botanica aperta al pubblico.

Nel piazzale del Fontanile, prospiciente l’ingresso al castello, saranno presenti alcuni stand di street food di qualità, con una vasta offerta che soddisferà sia i palati più raffinati che i più piccoli. Sarà possibile accedere anche con i propri amici a quattro zampe, purché accompagnati al guinzaglio. Lo staff di Verde In Scena assisterà i visitatori in caso di necessità, anche con un servizio di carriole per accompagnare gli acquirenti fino alla macchina per depositare le piante acquistate agli stand. Un ampio parcheggio accoglierà le auto dei visitatori.

Il costo del biglietto di ingresso alla mostra mercato è di 6€ e la biglietteria sarà gestita da Coopculture, inoltre chi acquista il biglietto di ingresso a Verde in Scena usufruisce dell’ingresso ridotto ai Musei a € 6,00 anziché € 8,00.