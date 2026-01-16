Sant’Antonio Abate, benedizione degli animali a Montalto di Castro e Pescia Romana

Domenica 18 gennaio Montalto di Castro celebra la Festa di Sant’Antonio Abate con il tradizionale appuntamento dedicato alla benedizione degli animali. Il programma prevede alle ore 11.00 il raduno degli animali in via Adriatica, seguito alle 11.15 dal corteo per le vie del paese. Alle ore 12.00 si terrà la benedizione degli animali in piazza Felice Guglielmi. Il corteo sarà accompagnato dal Corpo Bandistico M° Carlo Grani. Durante la manifestazione sarà offerta la colazione del buttero a cura dell’Arciconfraternita del Gonfalone di Santa Croce.

L’appuntamento a Pescia Romana

Nella stessa giornata la festa di Sant’Antonio Abate si svolgerà anche a Pescia Romana. L’appuntamento è fissato in piazza del Borgo Nuovo, dove alle ore 12.00 è in programma la benedizione degli animali. Durante la manifestazione sarà offerta la colazione a cura dell’Associazione Ippica di Pescia Romana.

Tradizione e partecipazione popolare

Le iniziative dedicate a Sant’Antonio Abate rappresentano un momento di forte partecipazione comunitaria, legato alla tradizione rurale e al rapporto tra uomo, animali e territorio, rinnovando ogni anno un rito molto sentito sia a Montalto di Castro sia a Pescia Romana (qui gli altri eventi del weekend).