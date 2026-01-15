Cosa fare a Tarquinia e Montalto nel weekend | 17-19 gennaio 2026

Il fine settimana a Tarquinia offre un calendario di appuntamenti che unisce cultura, musica e tradizioni religiose, con eventi distribuiti tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio. In programma incontri letterari, concerti, conferenze e le celebrazioni dedicate a Sant’Antonio, affiancate da un appuntamento teatrale nei dintorni, a Montalto di Castro.

Tarquinia

Venerdì 16 gennaio

Pagine a Colori
Incontro con Pina Irace nell’ambito della rassegna culturale ospitata dalla Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli, in via Umberto I.
Ore 17.

Bouquet
Concerto live di Martina Maggi in programma al Teatro Comunale Rossella Falk.
Ore 21.

Sabato 17 gennaio

Processione di Sant’Antonio Abate
Celebrazione religiosa con messa e successivo corteo per le vie del centro storico, con partenza da piazza San Giovanni.
Dalle 16.30.

I Sacchetti e i grandi Papi del Novecento
Conferenza con Andrea Cotticelli, ospitata dalla Società Tarquininese d’Arte e Storia, in via dell’Archetto.
Ore 17.30.

Domenica 18 gennaio

Festa di Sant’Antonio
Corteo e tradizionale benedizione degli animali nel centro storico, con conclusione in piazza Belvedere.
Dalle 10.45 alle 11.45.

Finiti i giri
Presentazione del libro di Paolo Tosi alla Libreria La Vita Nova, in via G. Carducci 8.
Ore 11.

Montalto di Castro

Cena con sorpresa — commedia al Teatro Lea Padovani
Domenica 18 gennaio, alle ore 18.00, il Teatro Lea Padovani ospita Cena con sorpresa, commedia brillante che alterna ironia e colpi di scena sul tema dei rapporti familiari e delle scelte di vita, rivolta a un pubblico adulto e giovane adulto.

