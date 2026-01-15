Cosa fare a Tarquinia e Montalto nel weekend | 17-19 gennaio 2026

Il fine settimana a Tarquinia offre un calendario di appuntamenti che unisce cultura, musica e tradizioni religiose, con eventi distribuiti tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio. In programma incontri letterari, concerti, conferenze e le celebrazioni dedicate a Sant’Antonio, affiancate da un appuntamento teatrale nei dintorni, a Montalto di Castro.

Tarquinia

Venerdì 16 gennaio

Pagine a Colori

Incontro con Pina Irace nell’ambito della rassegna culturale ospitata dalla Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli, in via Umberto I.

Ore 17.

Bouquet

Concerto live di Martina Maggi in programma al Teatro Comunale Rossella Falk.

Ore 21.

Sabato 17 gennaio

Processione di Sant’Antonio Abate

Celebrazione religiosa con messa e successivo corteo per le vie del centro storico, con partenza da piazza San Giovanni.

Dalle 16.30.

I Sacchetti e i grandi Papi del Novecento

Conferenza con Andrea Cotticelli, ospitata dalla Società Tarquininese d’Arte e Storia, in via dell’Archetto.

Ore 17.30.

Domenica 18 gennaio

Festa di Sant’Antonio

Corteo e tradizionale benedizione degli animali nel centro storico, con conclusione in piazza Belvedere.

Dalle 10.45 alle 11.45.

Finiti i giri

Presentazione del libro di Paolo Tosi alla Libreria La Vita Nova, in via G. Carducci 8.

Ore 11.

Montalto di Castro

Cena con sorpresa — commedia al Teatro Lea Padovani

Domenica 18 gennaio, alle ore 18.00, il Teatro Lea Padovani ospita Cena con sorpresa, commedia brillante che alterna ironia e colpi di scena sul tema dei rapporti familiari e delle scelte di vita, rivolta a un pubblico adulto e giovane adulto.