Sapori da gustare… e regalare: ecco le idee regalo (e non solo) del ristorante Arcadia in vista del Natale

Ultimi giorni per pensare ai regali di Natale… o regalarsi in proprio qualche bel momento prima delle probabili chiusure durante il periodo festivo.

E in soccorso, a Tarquinia, arriva il ristorante Arcadia, che ha studiato in vista delle festività una serie di idee per rendere più semplice – e golosa – la vita ai clienti, con tante proposte per il Natale 2021.

A partire dalla più golosa: dolci di Natale da regalare, belli e scenografici, profumati, speziati e golosissimi, preparati da la cucina di Arcadia e confezionati. Qualcosa di speciale per le persone a cui si vuole bene. “Un regalo originale, e quando li mangeranno penseranno a voi! – spiega con entusiasmo lo staff del ristorante – I dolci sono tutti rigorosamente fatti da noi: cioccolatini, pandorini con varie farciture, crostate e tanto altro… Vi divertirete tantissimo a sceglierli e a metterli sotto l’albero di Natale, quindi cosa aspettate?”

Il gusto però non è solo dolcezza, ma anche tipicità. E con Arcadia si può portare l’amore per il territorio… in un scatola: una magia per il palato condita dal desiderio di valorizzazione dei prodotti locali. In confezioni di diverse tipologie, preparate presso il ristorante con possibilità di personalizzarle in base alle singole esigenze, Arcadia mette a disposizione vini, oli, uova, miele, frutta, verdure fresche e altri prodotti ancora delle aziende di Tarquinia. “Puoi ordinare per te, per i tuoi cari o le persone importanti nel nostro ristorante. – spiega lo staff – Cesti regalo preparati con amore, pieni di prelibatezze del nostro territorio. Possono essere consegnati direttamente a te o a casa del destinatario o, se preferite, potete passare a ritirarlo direttamente presso il ristorante Arcadia”

Altrimenti, si possono sorprendere amici e parenti regalando loro una gift card che renderà indimenticabile queste festività: Arcadia offre infatti l’opportunità di acquistare e regalare una gift card “open” del valore che si preferisce – a partire da € 25,00 – valida fino al 30 Giugno 2021 per un pranzo o una cena à la carte presso il ristorante. Per attivarla, basta contattare Arcadia ai numeri o agli indirizzi sotto indicati, quindi si potrà ritirarla in ristorante o chiedere il servizio gift delivery per la consegna a domicilio. Un’ottima idea anche per le aziende che erano abituate ad omaggiare pranzi o cene ai loro dipendenti quest’anno dovranno reinventarsi.

Ma lo spirito natalizio è anche solidale. E così Arcadia ha pensato a due idee per rendere migliore il Natale di chi è solo o in difficoltà: al ristorante è, infatti, possibile regalare un pranzo sospeso (o lasciare un regalo sospeso) per chi quest’anno non potrebbe, altrimenti, imbandire la tavola natalizia come negli anni precedenti.

Per ogni necessità o informazione, lo staff di Arcadia è a disposizione al 348 2526330 o 0766 855501, ma anche alla mail arcadiaristorante@libero.it. E intanto sui canali social del ristorante è possibile trovare i menu da asporto studiati per le festività, dalla vigilia a Natale sino a Capodanno.