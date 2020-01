Scarpe da uomo: qualche dritta per contrastare l’usura

Che siano di marca, Made in Italy, in tela o in pelle, nessuna scarpa è immune all’usura, soprattutto se si tratta di calzature che usiamo molto spesso e in diverse occasioni, che tendono naturalmente a macchiarsi e rovinarsi più facilmente. Alcune precauzioni possono essere prese, ma se si tratta di scarpe ormai completamente consumate dagli agenti atmosferici e dai chilometri conviene cambiarle del tutto, magari approfittando dei saldi sulle scarpe da uomo che sono al momento presenti in store online come YOOX, ad esempio. Ricordiamoci però che, dopo la sessione di shopping, è importantissimo prendere delle piccole accortezze per far sì le la scarpa duri il più a lungo possibile e faccia sempre una bella figura.

Vediamo di seguito come pulire e prendersi cura delle proprie scarpe!

Le scarpe di camoscio

Si tratta di un materiale delicato, proprio come la pelle, che richiede attenzione e una buona quantità di cautele per far sì che si mantenga nel tempo. Il rischio principale è che si spellino e si macchino, e in questo caso è la pulizia a giocare un ruolo fondamentale. I due strumenti da utilizzare sono la spazzola in gomma, per rimuovere la polvere e la camoscina, che non possono mancare nella scarpiera degli amanti delle calzature in suede. Basterà procedere con la pulizia periodicamente, così da non ritrovarsi con danni difficili da gestire.

Le scarpe in pelle e tessuto

La pelle è forse il materiale più nobile e che necessita di un trattamento iniziale volto ad ammorbidirla, soprattutto quando di alta qualità, in quanto è spesso rigida e, se non trattata correttamente, rischia di creare danni al piede. Questo trattamento, inoltre, va ripetuto periodicamente per evitare che si presentino le screpolature causate dalla semplice usura. A questo bisogna aggiungere naturalmente la nutrizione della pelle, tramite grasso neutro o crema lucidante in tubetto; la prima opzione tende a nutrire meglio, ma non dona l’effetto “lucido” che tanto amiamo, che però può essere ottenuto tramite una passata di cera lucidante.

Se la calzatura presenta delle macchie difficili da eliminare si consiglia l’utilizzo dello smacchiatore a secco, che andrà benissimo anche per le scarpe in tessuto.

Sneakers

Le scarpe da ginnastica sono quelle che presentano le macchie più ostiche in quanto sono tra le più utilizzate, specialmente in inverno. In questo caso lo smacchiatore a secco è il più grande alleato, in quanto permette di strofinare la tomaia senza creare danni. Se si tratta di sneakers bianche, poi, uno dei maggiori danni da usura è l’ingiallimento della gomma, pertanto si consiglia l’utilizzo di un olio apposito o addirittura un bianchetto coprente, per le piccole macchie sparse. Spesso il problema di questa tipologia di scarpe risiede nell’odore, in quanto vengono utilizzate molto spesso, ecco perché conviene sempre avere sotto mano uno spray al mentolo apposito. Curare le scarpe da uomo può sembrare semplice all’apparenza, ma come abbiamo visto spesso la manutenzione richiesta non è da prendere sottogamba, specialmente per alcuni particolari tipi di calzature. Con i giusti consigli, però tutto si può fare!