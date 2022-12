Scegli il personaggio dell’anno! Chi proporreste per il sondaggio de lextra.news per il 2022?

Torna il tradizionale appuntamento di fine anno de lextra.news: da domani, 28 dicembre, al via il sondaggio per scegliere il personaggio tarquiniese degli scorsi dodici mesi.

Un’iniziativa che coinvolge lettori e cittadini, chiamati prima a indicare e suggerire i candidati, scegliendo tra i protagonisti della vita della comunità locale, dall’arte all’attualità, dal costume allo sport, quindi – dopo la selezione da parte della Redazione – esprimendo le proprie preferenze in un sondaggio per scegliere quelli che più si sono contraddistinti nel corso dell’anno appena trascorso. Chiunque voglia suggerire possibili candidati, può farlo tramite i canali social de lextra.news (Facebook o Instagram), sia commentando sotto all’apposito post, sia con un messaggio privato: dal 28 dicembre via al sondaggio!