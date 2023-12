Scegli il personaggio dell’anno! Ecco il sondaggio de lextra.news per il 2023

Mentre lextra.news va in ferie e il 2023 volge al termine, arriva come ogni anno l’iniziativa che coinvolge lettori e cittadini nella scelta del Personaggio tarquiniese dell’anno.

Tra i protagonisti della vita della comunità locale selezionati dalla Redazione, dall’arte all’attualità, dal costume allo sport, la possibilità di esprimere tre voti in un sondaggio per scegliere quelli che più si sono contraddistinti nel corso dei dodici mesi.

Ecco di seguito i nomi tra cui è possibile scegliere, con una breve descrizione dei motivi che ne hanno portato alla segnalazione. In basso, il sondaggio per votare: si possono esprimere tre preferenze. C’è tempo sino al dodici gennaio.

Renato Bacciardi

Sfiora le 800 preferenze, al ritorno in prima persona nell’agone elettorale delle Regionali 2023 nella lista del presidente Rocca, arriva non distante dall’elezione in consiglio e resta a lungo tra i papabili per un incarico ancora non giunto. Si consola chiudendo l’anno con una gran festa per i 60 anni

Chiara Bordi

Dopo il successo nel debutto come attrice in “Prisma”, serie di Prime Video di cui si attende la seconda stagione, sfila nel 2023 sul red carpet del Giffoni Film Festival assieme a Raul Bova, al cui fianco sarà su Canale 5 a inizio 2024 ne “I Fantastici 5”

Marco Borgia

A bordo di Translated 9, uno yacht da 65 piedi, taglia per primo assieme ai compagni d’equipaggio il traguardo di Auckland, seconda tappa della Ocean Globe Race partita 7500 miglia prima di Città del Capo: un’impresa d’altri tempi in una gara iconica della vela internazionale

Francesca Castignani

La segnalazione potrebbe essere per l’ennesima conferma delle Tre Torte, che ormai da anni rendono la Belle Hélène una realtà nota a livello italiano: e invece è per i sorrisi di gusto che le sue creazioni regalano a cittadini e turisti che fanno tappa in via Garibaldi per assaggiare

Giancarlo Cerquatella

Nel 2019 lextra.news ne aveva celebrato i 100 anni di attività familiare, oggi, a fine 2023, arriva una sorta di ultimo atto: Giancarlo va in pensione e lascia lo “storico” locale di barberia di piazza Matteotti. Ma la tradizione non si ferma: pur se in via Umberto I, resta il figlio Fernando

Il Comitato Insieme per l’Ospedale

Nato a inizio anno mediante un gruppo WhatsApp via via apertosi a tanti cittadini, vede l’apice della sua attività di pungolo e difesa del nosocomio tarquiniese nelle manifestazioni che, a primavera e alla vigilia del Natale, portano in piazza la voglia di proteggere la struttura

Tiziana Favi

Raggiungere un traguardo non è semplice, ma si dice che confermarsi sia ancora più difficile: Namo Ristobottega, la sua chef e la vivace brigata del ristorante riescono però nell’impresa e anche quest’anno arriva l’inserimento tra i Bib Gourmand della Guida Michelin

Marco Ferri

La partecipazione alla mostra a Sutri a inizio anno – su invito di Vittorio Sgarbi, poi giunto anche a Tarquinia a fargli visita – è solo il pretesto per celebrare un artista le cui opere sono parte di esposizioni prestigiose oppure esposte in occasioni e gallerie in giro per l’Italia

Valerio Gelli

Con la maglia biancoceleste della Lazio, ormai una seconda pelle, arriva il debutto nelle competizioni internazionali: per uno dei talenti più creativi della storia del calcio tarquiniese, il 2023 sarà ricordato per il debutto in Youth League, la Champions League giovanile

Roberto Gigio

A ottobre, il manager tarquiniese appare in compagnia di nomi altisonanti nella lista con cui Forbes Italia celebra i 100 uomini e donne “che con una leadership innovativa, digitale e attenta alla sostenibilità, stanno guidando le loro aziende verso le nuove sfide del futuro”

Alessandro Giulivi

Un sindaco è tra i candidati di un sondaggio simile a prescindere, lui legittima la presenza con scelte che fanno discutere, dalla revoca da assessore a Martina Tosoni alle scelte su viabilità e telecamere. Anche se la cosa più ricordata sarà la polemica sulle riprese del film di Scorsese…

Tiziano Monti

Un anno azzurro, nel senso pieno del termine: dopo i raduni, finalmente arriva la maglia della nazionale, che per qualche gara “copre” quella tricolore da campione d’Italia: debutto internazionale con la partecipazione a Europei e Mondiali di handbike.

Valentina Paterna

Oltre 1.100 i voti di preferenza per la candidata tarquiniese di Fratelli d’Italia, che le valgono l’accesso in consiglio regionale nella maggioranza del neo presidente Francesco Rocca. Qualche settimana dopo arriva anche la nomina a presidente della commissione Agricoltura

Patrizio e Rachele Ratto

I loro nomi per rappresentare tutta una crew: quella dei Ping Pong Pang, giovani ballerini che con il ritmo nel sangue e dietro la guida proprio di Patrizio e Rachele si sono fatti strada nel celebre talent “Italia’s got talent” a colpi di Golden Buzzer e tra gli applausi del pubblico

Davide Ricciardi

A giugno scorso, il maggiore dell’Esercito – forte di esperienza professionali in varie missioni in giro per l’Europa e il mondo, riceve a Viterbo, dalle mani del Prefetto e del Procuratore Capo di Viterbo l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Mauro Senigagliesi

Un nome, il suo, che avrebbe anche potuto essere quello di Matteo Costa: Mauro, infatti, proprio negli ultimi giorni dell’anno, con un bel concerto di Natale, ha ceduto il testimone (anzi, la bacchetta!) della direzione della Banda Giacomo Setaccioli al suo successore.

Simona Scocchetti

Tra ori europei e medaglie in Coppa del Mondo, continua il percorso di vertice della tiratrice che veste la divisa dell’Esercito: originaria di Foligno, si prende il tifo della cittadina etrusca che la spinge verso un 2024 che si preannuncia emozionante e pieno di sfide sportive

Guido Sileoni

La mostra estiva a Palazzo Bruschi è stata quasi una celebrazione, per lui che è entrato nella mente e nel cuore dei tarquiniesi per le grandi figure del murale lungo via Le Rose: in tanti, visitandola, hanno riconosciuto nelle forme femminili esposte l’idea pittorica di Guido

Alberto Tosoni

Un anno che si chiude nel modo più difficile, a poco più di un anno dall’elezione: la doppia seduta del consiglio d’amministrazione finita senza numero legale, in entrambe le convocazioni, lo ha messo in questi giorni al centro della discussione politica locale.

Marco Vallesi

Una mostra di suggestione straordinaria, con un allestimento studiato e realizzato appositamente per rendere lo scenario di San Pancrazio il più adatto possibile alla esposizione delle opere. E grande curiosità hanno generato anche le installazioni temporanee al Museo nazionale etrusco