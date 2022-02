Scegliere un gioiello: i nostri consigli sempre validi

Foto di Leah Kelley da Pexels

Come si fa a scegliere un gioiello? Questa potrebbe sembrare una cosa all’apparenza semplice, eppure non sempre è così.

Chi vuole regalare un gioiello a una persona importante per la sua vita dovrebbe sempre tenere a mente alcuni semplici consigli sempre validi.

Che si tratti di un gioiello da donna o di un gioiello da uomo poco cambia, perché i consigli per la scelta sono sempre gli stessi.

Il primo e più importante consiglio che si dovrebbe seguire è quello di conoscere i gusti e i colori preferiti di chi lo dovrà indossare. Un aspetto importantissimo per non rischiare di fare un regalo non apprezzato.

Conoscere i colori preferiti aiuta a scegliere il colore. Sia che si tratti di un bijou che di un gioiello più importante è utile sapere se scegliere oro rosa, oro giallo, argento. Non solo, se si conoscono i colori preferiti della persona che riceverà il regalo sarà più semplice scegliere anche il colore delle pietre.

Questa scelta può seguire anche una tendenza, ma ricordiamo che ci sono pietre che non passano mai di moda come zaffiri, turchesi e i diamanti o cristalli. Un consiglio da tenere sempre a mente se si vuole fare un regalo azzeccatissimo.

Il secondo consiglio è quello di individuare lo stile preferito. C’è chi ama uno stile minimal e predilige dei gioielli più semplici e discreti e chi, invece, preferisce degli accessori più vistosi e ama pietre preziose e pendenti.

Di certo, scegliere dei gioielli con design moderno è sempre una buona idea perché ben si adattano con ogni tipo di stile e di outfit. Oggi esistono diversi e-shop con vasto catalogo, come Not Only Watches ad esempio, utili per avere tanta scelta e tanti spunti sia se si è alla ricerca di evergreen che se si vogliono esplorare le ultime tendenze del settore.

Il terzo consiglio per scegliere un gioiello perfettoè quello di guardare le ultime collezioni. Queste sono sempre uno spunto per chi è alla ricerca di un gioiello in grado di incantare chi lo riceve. Nelle ultime collezioni non ci sono solo gioielli di tendenza ma anche grandi classici rivisitati in chiave più attuale. Ogni brand propone così tante collezioni che si avrà l’imbarazzo della scelta.

Un altro suggerimento da tenere sempre a mente è quello di cercare i pezzi mancanti. Anche questo consiglio richiede una grande spirito di osservazione ma se, ad esempio, chi deve ricevere il dono ha già un anello o un bracciale di una specifica collezione potrebbe voler ricevere anche gli orecchini en pendant. Un’idea brillante per un regalo di certo apprezzato.