Sciopero al Cardarelli, la nota della Dirigente: “Infondato che non ci siano detergenti idonei nei bagni”

Dopo lo sciopero di stamani degli studenti dell’IISS Cardarelli, arriva una comunicazione da parte dell’Istituto, a firma del dirigente Laura Piroli, indirizzata a genitori, studenti e personale scolastico, nonché diffusa sulla pagina Facebook della scuola.

“Nella mattinata di oggi 27 febbraio, – recita la nota – dopo due giorni di interruzione delle lezioni per altre attività da tempo programmate, un gruppo di studenti della sede centrale si è rifiutato di entrare a scuola con la motivazione che non sarebbero disponibili nei bagni dell’istituto prodotti detergenti idonei a garantire la corretta igiene delle mani e degli ambienti scolastici in generale”.

“Si rende noto – le parole del dirigente scolastico – che tale affermazione è del tutto infondata, in quanto – proprio utilizzando i due giorni di sospensione delle lezioni – la scuola ha provveduto a rifornire i bagni di tutti e tre i plessi di prodotti detergenti di caratteristiche idonee. Non vi è quindi alcun motivo di diffondere notizie allarmistiche e di prolungare la sospensione delle lezioni, provocando un danno sia a coloro che si comportano in questo modo che a tutti gli altri”.

“Si ritiene anche utile sottolineare – come più volte ripetuto in questi giorni dalle autorità sanitarie – che la diffusione di notizie false e di allarmi infondati costituisce un pericolo per la comunità, pericolo che è reale in quanto spinge a comportamenti irrazionali. Si invitano pertanto gli studenti a riprendere subito l’attività ed i genitori a vigilare sui comportamenti dei propri figli, nell’interesse degli stessi e di tutta la comunità scolastica”.