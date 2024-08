Scopri l’isola che c’è: nuovo ciclo di passeggiate nella natura, a Pitigliano, per bambini dai 5 ai 12 anni

A Pitigliano ritorna l’attesissima iniziativa “l’Isola che c’è”, un ciclo di passeggiate ed esperienze nella natura dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, il Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini aps, ripropone questa fantastica opportunità per i più piccoli. Da settembre a novembre, i bambini avranno la possibilità di immergersi nel verde, esplorare l’ambiente circostante e vivere esperienze uniche all’aperto. Irene Lauretti, assessora comunale alla Cultura, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, apprezzata dalle famiglie fin dal suo esordio: “Offriamo ai ragazzi l’opportunità di conoscere meglio il territorio in cui vivono, riscoprendo i benefici delle attività all’aria aperta, che rappresentano una valida alternativa al computer e alla televisione.”

Un programma ricco di esperienze nella natura

Il programma di quest’anno è ricco di appuntamenti coinvolgenti e istruttivi. Si parte l’8 settembre con “Ecosistema fiume”, un’escursione lungo il Fiume Fiora a Pitigliano, destinata ai bambini dai 7 agli 11 anni, che esploreranno il fiume e i suoi dintorni. Il 22 settembre, i bambini dai 5 agli 8 anni potranno scoprire il mondo dell’agricoltura con “Taglia e pesta” presso l’Azienda vinicola Sassotondo a Sovana. Il 20 ottobre, i più piccoli potranno immergersi nella storia con “Sai chi erano i Rasenna?” alla Necropoli di Poggio Grezzano e Sopraripa. A novembre, due nuovi appuntamenti: il 10 novembre, con “A caccia di storie” nel Borgo di Pitigliano, per i bambini dai 7 agli 11 anni, e il 24 novembre, con “…di storie e di segreti…” alla Fortezza Orsini di Sorano, destinato ai bambini dai 6 ai 9 anni.

Come partecipare alle attività

Ogni attività sarà condotta da una guida ambientale escursionistica e da una guida turistica, garantendo ai partecipanti un’esperienza sicura e istruttiva. È obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 347 288 8539, disponibile per informazioni dalle 17 alle 19. Per ogni appuntamento, il costo è di 5 euro a bambino, con un massimo di 15 partecipanti. Si raccomanda un abbigliamento adeguato per attività outdoor, inclusi scarpe da trekking o da ginnastica con suola tassellata. Non perdete l’occasione di far vivere ai vostri bambini un’esperienza indimenticabile, a contatto con la natura e la storia del nostro territorio.