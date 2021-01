Scorie nucleari a Montalto? “No grazie, il nostro comune non è in vendita”

Riceviamo da Giovanni Corona (FI) e pubblichiamo

“E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno ad inizio anno la notizia della pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), che dovrebbero ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, in cui, tra i 67 siti ritenuti più idonei per lo stoccaggio, c’è Montalto di Castro.

Il nostro paese, così come la zona del viterbese più in generale sono nuovamente ed evidentemente considerate di basso livello dal Governo Conte. La Sogin ha svolto un consiglio straordinario lo scorso 31 dicembre e i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente con il loro nulla osta hanno dato il via alla pubblicazione della mappa, tenuta ben nascosta dalla Sogin, che si occupa dello smantellamento delle vecchie centrali.

Montalto e Pescia hanno già dato troppo in termini di ambiente: dalla centrale Enel agli immensi impianti fotovoltaici. Un territorio a vocazione turistica e agricola come il nostro non può essere più sfruttato dalle lobby dei profitti, con in testa, purtroppo, lo Stato.

Per questo, a nome del coordinamento cittadino di Forza Italia esterno il forte NO a quesa scellerata ipotesi, che vedrebbe ancora una volta la nostra terra utilizzata erroneamente come ancora di salvataggio in negativo, piuttosto che come risorsa e patrimonio nazionale, viste le sue bellezze naturali e archeologiche.

Se qualcuno pensa che il nostro comune sia in vendita si sbaglia di grosso: Forza Italia ancora una volta e come sempre è pronta alla battaglia in difesa di Montalto di Castro”

Il segretario di Forza Italia Montalto

Giovanni Corona