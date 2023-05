Scuole da tutt’Italia per il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

41 istituti da tutt’Italia: 20 scuole medie e 21 tra licei e conservatori per 600 studenti iscritti. Più di 200 audizioni in programma, tra cui quelle di 7 orchestre. Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia organizzato dall’IC “Ettore Sacconi” si conferma un importante punto di riferimento tra i concorsi musicali dedicati alle scuole e ai conservatori. “Le adesioni sono state numerose – afferma l’organizzazione -. Abbiamo istituti da varie regioni italiane. Tra questi l’IC “Rosario Livatino” di Palermo, l’IC “Adolfo Crosara” di Cornedo Vicentino, l’IC “San Sepolcro” di Arezzo, l’IC “Mondovì1”, l’IC “Margherita Savoia” di Barletta, solo per citare quelli più lontani. Siamo quindi molto soddisfatti. Di fatto l’ultima edizione del concorso è del 2019 e siamo rimasti fermi per quattro anni, a causa del covid. Ripartiamo con slancio e rinnovato entusiasmo”.

Una giuria formata da docenti di prestigiosi conservatori italiani sarà chiamata a valutare le prove dal 17 al 19 maggio, che si terranno tra l’auditorium San Pancrazio, l’oratorio di Santa Croce e la sala Sacchetti di palazzo dei Priori, sede della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS). La premiazione in forma di concerto si svolgerà il 21 maggio, dalle 16, al teatro comunale “Rossella Falk”.

“Le audizioni sono la parte più impegnativa e anche bella della manifestazione – sottolinea l’IC “Ettore Sacconi” -, perché solamente in quei momenti è possibile capire cosa rappresenti veramente la rassegna. Non solo un concorso ma un momento per stare insieme, condividere esperienze e fare nuove amicizie all’insegna della musica. Con il centro storico di Tarquinia che vedrà giovani, insegnanti e genitori muoversi tra i luoghi delle audizioni”.

Per l’organizzazione della rassegna, la dirigente scolastica dell’IC “Ettore Sacconi” Dilva Boem si è affidata alla squadra collaudata composta dal direttore organizzativo Monia Meraviglia, dal direttore artistico Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia. Patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Tarquinia, dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, dall’Accademia Tarquinia Musica e dal Lions International Governatore Distretto 108L, dal Lions Interclub IV Circoscrizione, il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia ha il sostegno di Pianoforti Di Marco, Uil Scuola Viterbo, Cartolandia Cartolibreria, Tuscia Tirrenica Camping Village e Lions Club Tarquinia.