Scuole superiori, dal 7 gennaio si torna a scuola a orari differenziati. Perché non rinunciare alla settimana corta? SONDAGGIO

(f.e.) Scuole superiori, si torna in presenza ma cambiano gli orari. Da lunedì inoltre via allo screening per gli studenti che frequentano gli istituti della Scuola superiore di secondo grado. I ragazzi, in maniera volontaria, potranno recarsi al drive-in, dalle 10 alle 13, per un test antigenico rapido gratuito e senza impegnativa.

Dal 7 gennaio, al rientro a scuola, saranno due le fasce di entrata, una alle 8 ed una alle 10 con lezioni che avranno termine alle 15,30. Ciò si traduce in grandi disagi soprattutto per gli studenti pendolari. Non è forse il caso, almeno per quest’anno scolastico, di rinunciare alla settimana corta e tornare a scuola anche il sabato? Una domanda che poniamo a studenti, docenti e dirigenti.