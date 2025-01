Seconda Categoria, Tarkna imbattuto al giro di boa: sabato al Bonelli arriva la Virtus Marta

Una settimana di sogni e lavoro, perché l’entusiasmo è benzina per il motore ma anche la più grande delle trappole: il Tarkna è arrivato nel weekend scorso al giro di boa del campionato e lo fa da imbattuta e seconda forza del campionato, a tre punti dalla capolista già sconfitta qualche mese fa a Tarquinia.

Un inizio di stagione sopra le aspettative

Ventinove punti in tredici giornate sono, probabilmente, più di quanto ci si potesse attendere da una matricola, per quanto reduce da un trofeo vinto e una campagna di rinforzo brillante, con l’innesto di giovani tarquiniesi di belle speranze, e l’opera adesso tra dirigenza e staff è duplice: da una parte tenere la squadra con i piedi per terra, continuando a farla lavorare senza sottovalutare nulla, dall’altra mantenere alte autostima e consapevolezza cresciute a dismisura nelle ultime giornate. Nelle quali i ragazzi di mister Bellucci hanno affrontato tutte le compagne di alta classifica, ottenendo vittorie e pareggi con qualche rimpianto.

Domenica vittoria entusiasmante contro la Vigor Acquapendente

Domenica scorsa al Bonelli è arrivata l’ennesima conferma della crescita anche mentale e nelle motivazioni del Tarkna di questa stagione: sotto dopo una manciata di minuti contro la Vigor Acquapendente, diretta inseguitrice in classifica, i tarquiniesi hanno ribaltato il risultato nel primo tempo con due gran gol di Pilotti e del giovane Elisei. Ma subito in avvio di ripresa è arrivato il pari ospite, su calcio di punizione. In condizioni non facili e con la tensione di un match in equilibrio, il Tarkna ha però saputo prima trovare, con Olivieri, il guizzo del 3 a 2, poi difenderlo sino al settimo di recupero.

Sabato al Bonelli altro test con la Virtus Marta

Ora la prova del nove: sabato prossimo, 18 gennaio, alle 15 al Bonelli arriva la Virtus Marta, ultima in graduatoria ma capace, domenica scorsa, di tener testa alla capolista arrendendosi solo per 2 a 1: esattamente il test che serve per valutare se i sogni sono tossici o benefici per il proseguo della stagione.