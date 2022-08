Semi di pace, anche il Centro missionario medicinali aderisce al sostegno per Cuba

Riceviamo da Semi di Pace e pubblichiamo

All’iniziativa di sostegno avviata dall’associazione Semi di pace per Cuba (guarda sul nostro sito altre informazioni www.semidipace.it) , dove siamo presenti con varie iniziative da 24 anni, ha aderito il Centro missionario medicinali, una organizzazione di volontariato, nata a Firenze nel 1977, che invia farmaci e presidi medico-chirurgici nel sud del mondo e nei paesi dell’est Europa.

Ringraziamo il suo presidente, Massimo Ghiribelli, per la disponibilità offerta che si trasformerà nel dono di farmaci molto necessari a Cuba in questo momento particolare di necessità. La solidarietà incontra amici generosi!

Oggi è il momento di aprire il cuore a questo popolo bisognoso di aiuto! Le famiglie, il personale impegnato nelle operazioni di spegnimento, gli ospedali, attendono la nostra concreta solidarietà.

Si possono, quindi, fare libere donazioni in denaro , sui conti dell’associazione, indicati di seguito:

Conto corrente Postale N. 11149010 – IBAN IT45P 07601 14500 0000 11149010

Oppure

C/C bancario n° 20180 presso BCC ROMA – Ag. Tarquinia – IBAN IT78V 08327 73290 0000 000 20180

intestati a: Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV

La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, snc

01016 Tarquinia VT – C.F. 90030440565 – Causale: ” solidali con Cuba”

Semi di pace assicura che tutti i fondi raccolti verranno opportunamente rendicontati e proficuamente utilizzati per il sostegno concreto a tutti coloro che sono stati colpiti dal disastro. Anche per questo motivo ci stiamo avvalendo della preziosa collaborazione di Piero Moscardini, già dipendente nazionale dei vigili del fuoco e poi funzionario dipartimento della protezione civile. LA SOLIDARIETÀ UNISCE POPOLI E NAZIONI NEI VINCOLI DELLA PACE! Per informazioni e adesioni segreteria@semidipace.org – cell. 3668076555