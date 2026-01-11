Serie B, Tuscania supera Arno 3-0 e conquista la qualificazione in Coppa Italia

Decima vittoria consecutiva per la Maury’s Com Cavi Tuscania, che espugna il PalaBagagli di Castelfranco di Sotto superando per 3-0 la ToscanaGarden Arno e conquista una storica qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Con una sola giornata ancora da disputare nel girone di andata, la formazione guidata da capitan Buzzelli sale a quota 29 punti, portando a cinque le lunghezze di vantaggio su Civita Castellana e Pontedera, con quest’ultima costretta inoltre a osservare il turno di riposo nella prossima giornata.

Una gara sempre sotto controllo

Il match disputato in Toscana ha avuto ben poca storia, con Tuscania sempre in controllo delle operazioni e i padroni di casa capaci di reggere il ritmo della capolista solo a tratti. Agli ordini degli arbitri Mazzola e Bertonelli, la formazione viterbese si è presentata in campo con Marrazzo in regia e Buzzelli opposto, Borzacconi e Fantauzzo in banda, Festi e Simoni al centro, Rizzi libero. Il primo set si apre subito con un break ospite (1-4) che Tuscania riesce a gestire fino al 18-25 finale.

Il punto decisivo vale la Coppa

Andamento simile nel secondo parziale, con Arno che riesce ad avvicinarsi solo a metà set (13-14) prima di cedere nuovamente nel finale, chiuso sul 23-25. Più equilibrato il terzo set, caratterizzato da un lungo punto a punto fino al 22 pari, risolto da un mani out di Borzacconi che consegna set, match e qualificazione in Coppa alla formazione tuscaniese. Sabato prossimo Tuscania chiuderà il girone di andata al Palazzetto dell’Olivo, ospitando il Volley Cecina.

TOSCANAGARDEN ARNO CASTELFRANCO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 0/3

(18/25 -23/25 – 22/25)

Durata: ’26, ’35, ’32

Arbitri: Emily Mazzola e Marco Bertonelli

TOSCANAGARDEN ARNO CASTELFRANCO: Baracchino 6, Samminiatesi (cap) 10, Berberi 2, Nicotra 6, Colli 15, Aliberti, Camarri, Da Prato 14, Andreini (L), Dell’Endice, Liuzzo, Camarri, Stagnari, Pitto, Caramelli, Papini (L), Anselmi. All. Massimiliano Piccinetti. Ass. Francesco Pitto

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 8, Simoni 11, Festi 5, Fusco, Ottaviani, Stoleru, Fantauzzo 12, Borzacconi 11, Marrazzo 3, Rizzi (L), Pieri. All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti