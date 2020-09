Settimana della bonifica e dell’irrigazione: nel 2020 edizione ridotta causa Covid, ma non mancano iniziative

Riceviamo e pubblichiamo

“Cambiano le forme, le modalità e il periodo dell’anno, ma non cambia la sostanza. La Settimana della Bonifica e della Irrigazione sarà comunque, grazie alle numerose attività pensate per coinvolgere i cittadini nelle condizioni di massima sicurezza, un momento di riflessione sui temi attuali dell’acqua, dell’ambiente, del territorio, dei cambiamenti climatici e di conoscenza del ruolo fondamentale svolto in questi ambiti dai Consorzi di Bonifica”. Così Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio, presenta le iniziative organizzate anche nella nostra regione da ieri e fino a domenica 4 ottobre per avvicinare il pubblico al sistema – composto da presidi operativi, impianti, reti, canali e professionalità – che gestisce acqua a fini irrigui per le produzioni agricole, ma che sovrintende anche alle infrastrutture funzionali alla sicurezza idraulica dei territori, alla prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico.

“Le iniziative promosse per la Settimana sono molteplici in tutte le province, ma la gran parte di esse, a causa della pandemia e per la necessità di evitare assembramenti, si svolgerà in assenza, privilegiando la comunicazione e la interazione attraverso gli strumenti telematici e le piattaforme informatiche. Questa del 2020 sarà – aggiunge Ricci – una Settimana virtuale, perché per promuovere la conoscenza del nostro mondo e delle nostre attività utilizzeremo soprattutto gli strumenti offerti dal web, come ad esempio i siti dei nostri Consorzi”. A Latina, provincia che ospita i Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino, è in programma per domenica 4 ottobre, la presentazione del libro “Le Paludi Incise” di Vincenzo Scozzarella.