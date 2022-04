Sfalci e potature, a Vitorchiano ritiro a domicilio gratuito

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Attivo nel Comune di Vitorchiano, dallo scorso 7 marzo 2022, il ritiro a domicilio di sfalci d’erba, ramaglie e potature da giardino di piccole dimensioni. Il servizio è svolto in modo gratuito, anche in seguito al nuovo contratto per la raccolta dei rifiuti porta a porta, ogni lunedì non festivo.

I cittadini interessati a usufruirne devono prima di tutto attivare il servizio, sottoscrivendo l’apposito modulo anche online. Quindi, prenotare di volta in volta il singolo ritiro del verde, per permettere all’impresa affidataria Ekorec di organizzare un passaggio specifico presso il proprio domicilio. Per effettuare queste operazioni è necessario contattare telefonicamente l’Eco-sportello di Vitorchiano al numero 0761.373760 oppure inviare una mail all’indirizzo ecosportellovitorchiano@ekorec.it. La prenotazione di ciascun ritiro deve avvenire entro le ore 13.00 del venerdì precedente al lunedì per il quale si richiede il servizio. L’utente dovrà poi esporre i sacchi da smaltire la sera prima del giorno di ritiro, dunque la domenica sera, davanti alla propria abitazione su pubblica via, come avviene per le altre tipologie di rifiuti.

Per la raccolta del verde si possono utilizzare sia il sacco contenitore da 300 litri che la Ekorec fornisce in dotazione alle utenze che ne fanno richiesta, sia i classici sacchi neri di plastica da 80-100 litri, fino a un massimo di 3. Il sacco da 300 litri è disponibile presso l’Eco-sportello in Via Santa Maria 2/A, aperto nel seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Il servizio di ritiro a domicilio di sfalci d’erba, ramaglie e potature da giardino di piccole dimensioni sarà esteso a tutto l’anno, con la sola esclusione dei lunedì festivi (quindi il prossimo 18 aprile, lunedì di Pasquetta, non sarà attivo), e come detto sopra è gratuito. In questo modo, il Comune offre ai cittadini un’ulteriore agevolazione per un’efficiente e corretto smaltimento dei rifiuti, a tutela dell’ambiente e del territorio.