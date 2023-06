“Shaman Soul Retreat”: domenica 11 giugno un raduno sciamanico al “Castellaccio” a Civita Castellana

test

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 11 Giugno dalle 11:00 alle 21:00, nella splendida location naturale del Castellaccio, a Civita Castellana, in via Terrano 4/a, si terrà il raduno sciamanico organizzato dall’Associazione Culturale Anima Verde, un’occasione per avvicinarsi alla cultura degli sciamani e delle antiche tradizioni e meditazioni.

Una giornata per riconnettersi a se stessi e alla natura, guidati dal suono dei tamburi sciamanici, dei didgeridoo, delle campane armoniche e dei flauti sciamanici. Molti i seminari e le attività previste per il raduno, laboratori esperienziali e pratiche di viaggi sciamanici. Il programma prevede esperienze quali la Limpia Sciamanica di Purificazione, il Viaggio alla ricerca del proprio Animale Guida, Canti di Guarigione, Connessione con la Natura, Performance con Strumenti Sciamanici Tribali e altre attività sull’onda.

Inoltre sarà possibile rilassarsi nella natura e nei mistici spazi del Castellaccio, non mancherà come deliziarsi con tante sfiziosità vegetariane, vegane e onnivore. L’area bimbi prevede trucco magico e laboratori di disegno artistico ispirato allo sciamanesimo. Vedi il programma sull’evento ufficiale su facebook. L’ingresso al raduno prevede un contributo associativo di €3. Laboratori e Workshop contributo a parte