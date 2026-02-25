Skylab Studios partner di Milano-Cortina 2026: tecnologia e cultura italiana sulle piste olimpiche dell’innovazione

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Skylab Studios è entrata ufficialmente tra le aziende partner di Casa Italia, affiancando importanti brand italiani e internazionali nella realizzazione di uno degli eventi sportivi più rilevanti a livello globale. Per l’azienda fondata nel 1998 e con sede a Tarquinia, si tratta di un traguardo significativo che consolida il proprio ruolo nel panorama della trasformazione digitale applicata a cultura, istituzioni e grandi eventi. Milano-Cortina 2026 rappresenta infatti molto più di un appuntamento sportivo: è un progetto che integra sport, patrimonio culturale, innovazione tecnologica e dimensione internazionale, in cui la realtà virtuale, la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale diventano strumenti strategici per ampliare l’accessibilità e la partecipazione del pubblico.

Il virtual tour di Casa Italia e l’esperienza sulla Tomba delle Olimpiadi

Nell’ambito delle iniziative legate ai Giochi, Skylab Studios ha contribuito in modo concreto alla valorizzazione di Casa Italia, luogo simbolo dell’ospitalità olimpica italiana. Tra i progetti principali figura il virtual tour immersivo di Casa Italia Milano – Triennale e Casa Italia Cortina – Farsettiarte, che consente di esplorare ambienti, opere e contenuti culturali delle sedi olimpiche da qualsiasi parte del mondo. Accanto a questo, l’azienda tarquiniese ha realizzato anche l’esperienza immersiva dedicata alla Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia, sviluppata per il Ministero della Cultura in collaborazione con il PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e integrata nel percorso digitale di Casa Italia. Un ulteriore intervento innovativo riguarda l’interazione in realtà aumentata del logo Italia Team: inquadrandolo con lo smartphone, utenti e visitatori possono accedere a contenuti dinamici e agli highlights delle competizioni, rafforzando il legame tra sport, tecnologia e racconto del territorio.

Tosoni: “Un riconoscimento che valorizza l’innovazione italiana”

L’ingresso ufficiale tra i partner del progetto olimpico, promosso dal CONI, rappresenta per Skylab Studios una conferma del percorso intrapreso nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate per enti pubblici e manifestazioni di rilievo internazionale. “Questa partnership rafforza il posizionamento della nostra azienda come realtà di riferimento nell’innovazione applicata alla valorizzazione culturale e alla comunicazione istituzionale”, ha dichiarato Leonardo Tosoni, art director di Skylab Studios. “Essere tra le aziende scelte per raccontare al mondo queste Olimpiadi Invernali è un importante attestato di merito e conferma la nostra visione orientata all’accessibilità globale, alla sostenibilità digitale e alla creazione di esperienze capaci di vivere nel tempo”. Un risultato che porta ancora una volta Tarquinia sotto i riflettori internazionali, dimostrando come anche dal territorio possano nascere progetti capaci di dialogare con i grandi palcoscenici mondiali.