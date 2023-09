“Sono incinta ma non troppo”, sabato 30 settembre al Rivellino di Tuscania la commedia dell’associazione Febo

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Febo-Aps presenta sabato 30 settembre 2023 alle ore 21.15 presso il teatro “Veriano Luchetti – Il Rivellino” di Tuscania, in collaborazione con il Gruppo teatrale “La Piazzetta” di Valentano e con il patrocinio del Comune di Tuscania, la commedia in due atti “Sono incinta ma non troppo” di E. De Rosa e M. Canzano. Uno spettacolo che vede la regia di Luigi Menci e Roberta Grossi e che si annuncia di grande interesse.

“Ripartiamo dal teatro “Veriano Luchetti – Il Rivellino” di Tuscania con una nuova esperienza teatrale che sta riscuotendo un grande successo nei teatri della Provincia – dichiara il Direttore artistico dell’associazione Febo, Gabriele Pierantozzi – con la commedia “Sono incinta ma non troppo” che, sono certo, emozionerà il pubblico. Ma questo spettacolo sarà solo il primo atto di una serie di appuntamenti che l’associazione Febo intende programmare a Tuscania per la stagione 2023-2024. Ripartiremo fra poche settimane con il laboratorio teatrale dedicato ai giovani ragazzi e della compagnia Febo. Un laboratorio che proprio quest’anno taglierà l’importante traguardo del suo decimo anno. E vogliamo onorare al meglio questa grande risultato, attraverso l’organizzazione di molte iniziative ed eventi culturali che possano coinvolgere tutto il nostro pubblico, a partire proprio dai più giovani, vero fulcro della nostra attività. Un anno ricco di appuntamenti in cui spiccherà il tradizionale e attesissimo Din Don Dan Show, il varietà che arricchisce il periodo natalizio. Uno spettacolo che si è ormai affermato come il simbolo stesso delle festività natalizie di Tuscania.

Spero – conclude il Direttore artistico Pierantozzi – che il nostro contributo possa continuare a far vivere il teatro tuscanese ampliando e arricchendo l’offerta culturale, dal basso, dai più giovani, in un turbine di emozioni che segnerà una stagione teatrale unica.” Per la prevendita e le info sullo spettacolo previsto sabato 30 settembre 2023 è possibile già rivolgersi presso Atipico, in via Roma 20 a Tuscania, oppure al 3316474694.