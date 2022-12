“Sono strafelice: è stato un grande gioco di squadra”: le prime parole di Alberto Tosoni da presidente dell’Università Agraria

“Sono veramente emozionantissimo, strafelice per me, per gli amici che mi hanno aiutato in questa avventura, per tutti i candidati scesi in campo con me. E sono felice anche perché, alla fine, sono venuti in tanti a votare”: c’è soddisfazione ed emozione nelle prima parole di Bebo Tosoni, tra qualche ora ufficialmente il nuovo presidente dell’Università Agraria di Tarquinia. Manca ancora l’ufficialità, ma il risultato è stato da subito sbilanciato a favore di Tosoni.

“Sì, mi aspettavo che il risultato fosse a nostro favore. – continua Tosoni – Magari non con uno scarto così ampio, ma il grande lavoro e impegno da parte delle liste, dei candidati e mio ha pagato. È stato un grande gioco di squadra: avere il centrodestra unito, dopo tantissimo tempo, è ulteriore motivo di orgoglio”.

Quale la prima azione da presidente? “Ora organizzeremo la squadra – conclude – ma la prima cosa sarà continuare il nostro impegno, darci dentro e lavorare”.